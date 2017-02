La Moncloa no es mulla sobre el cas Nóos però avisa Mas que haurà de complir la sentència pel 9-N

El govern de Mariano Rajoy no s'ha sortit del guió pel que fa la sentència del cas Nóos, en què es condemna al cunyat de Felip VI, Iñaki Urdangarin, a sis anys i tres mesos de presó, mentre que fa responsable civil a la infanta Cristina. De la mateixa manera de la Casa Reial, el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, ha assenyalat que el govern espanyol "no cometa les sentències judicials, però que les respecta i les acata". "Crec que els espanyols entenem que a Espanya es compleix l'imperi de la llei, que tots estem sotmesos a la llei i que ningú està per sobre ni per sota d'ella", ha afegit durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Ara bé, Méndez de Vigo sí que s'ha mullat sobre la futura sentència del 9-N. En un discurs inicial centrat en Catalunya -sense que ningú li preguntés-, el portaveu de l'executiu ha avisat a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, així com les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que hauran de complir la sentència del 9-N. És a dir, ha donat a entendre que seran condemnats per l'organització de la consulta del 2014. "Quan es vulnera la llei es respon davant dels tribunals, i les sentències s'han de respectar i acatar", ha asseverat.

Preguntat i repreguntat sobre el cas Nóos, Méndez de Vigo sempre ha transmès el mateix missatge: "La sentència demostra que Espanya és un estat de dret on regeix l'imperi de la llei i les sentències cal respectar-les".

Veto europeu al referèndum

La Moncloa ha volgut donar èmfasi aquest divendres en què ningú a la Unió Europea acceptarà la celebració d'un referèndum unilateral i que compten amb tant la Comissió Europea, com el Consell Europeu i el Parlament Europeu com a aliats en el veto al dret a decidir. Méndez de Vigo ha assegurat que tant els presidents de l'Eurocambra Romano Prodi ja el 2005, com després José Mauel Durao Barroso i ara Jean Claude Juncker "han deixat clarament dit quina és la posició de la UE entorn d'un referèndum d'autodeterminació". S'ha aferrat així a les paraules del nou president de l'Eurocambra, l'italià Antonio Tajani, que de visita a Madrid la setmana passada va fer seu el veto al referèndum i va recordar que "les ordenaments constitucionals de cada estat de la UE són també el marc de la unió". " La posició europea està molt clara", ha afegit el portaveu del govern espanyol durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

La reunió amb Puigdemont, congelada

Ja fa un mes i mig que la Generalitat espera la trucada de Moncloa per concretar una reunió entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. Fonts del govern espanyol han congelat de moment la trobada i creuen que és bo, primer, que hi hagi contactes de baix nivell abans de crear molta expectació mediàtica amb una trucada. Ara bé, Méndez de Vigo ha ressuscitat, de cop, els 45 punts (més el del referèndum) que Puigdemont va presentar fa mesos a Rajoy per sortir de l'única agenda del procés. "El govern [espanyol] està disposat a parlar de tot, com per exemple de les 45 peticions de la Generalitat i que semblen oblidades perquè ningú parla d'elles", ha conclòs el portaveu durant l'exposició inicial de la roda de premsa posterior al consell de ministres.