Rajoy no es reunirà en públic amb Puigdemont fins que no vegi avenços

El govern de Mariano Rajoy aposta per tornar a celebrar més reunions secretes com la del passat 11 de gener entre el president del govern espanyol i el de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Moncloa. Creu que és bo per poder encarrilar el diàleg sortir del "soroll mediàtic". Així ho ha defensat aquest divendres el portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que per primer cop ha confirmat públicament la trobada de fa un mes i mig. Des de fa setmanes que la Moncloa defensa que la millor via per intentar arribar a un acord amb el Govern és un diàleg de baix perfil que no es traslladi a la premsa, bàsicament perquè opinen que una trobada pública entre Rajoy i Puigdemont només podria constatar públicament les seves diferències.

El Govern ha assegurat aquesta setmana que només té intenció de reunir-se amb Rajoy o la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, si és de forma pública. Però les mateixes fonts asseguren que no han rebut encara cap petició formal. La Moncloa assenyala que Rajoy només acceptarà reunions públiques amb Puigdemont si hi ha disposició a avançar, perquè sinó es tracta d'un "diàleg de sords" que genera "frustració". És a dir, el president espanyol només es reunirà amb Puigdemont si hi ha voluntat de negociar.

Méndez de Vigo ha reiterat que tenen la mà estesa al diàleg sempre i quan no es parli del referèndum. " El diàleg no té data de caducitat", ha insistit fins a quatre vegades en roda de premsa, assegurant que l'única "operació" que té en marxa el govern espanyol és la del "diàleg". De nou, ha insistit que estan disposats a parlar dels 45 punts que va lliurar Puigdemont en l'última visita oficial a la Moncloa l'abril passat (tots menys el del referèndum). En aquest sentit, ha insistit que el referèndum no se celebrarà perquè és "il·legal" i "va en contra de la Constitució".

Per al portaveu de l'executiu espanyol, no ha variat la posició de la Moncloa d'ençà de la reunió de 11 de gener entre Rajoy i Puigdemont i en què es van constatar que no hi havia punts en comú. Des de llavors que el govern espanyol va començar a brandar un discurs més dur contra Catalunya i enterrar, d'alguna manera, una operació diàleg que l'executiu segueix defensant tot i no fer cap oferta concreta. "Estem disposat a parlar dels problemes que importen als ciutadans i afecten la seva vida quotidiana", ha insistit.

Cap opinió sobre Nuet

Méndez de Vigo no ha volgut entrar a valorar el perquè el secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet, ha quedat fora de la querella de la fiscalia del TSJC. Per a Nuet, el ministeri públic s'està "equivocant". "El govern no opina sobre opinions", s'ha limitat a dir el portaveu de l'executiu espanyol.