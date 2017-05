Montoro presumeix de perfil pactista amb els pressupostos

El Congrés ha començat aquest dilluns a mig gas el debat de les esmenes parcials als pressupostos generals de l’Estat. L’hemicicle és gairebé buit i l’únic ministre que escolta les compareixences és el d’Hisenda, Cristóbal Montoro. La feina ja està feta: Mariano Rajoy té lligat el suport de 176 dels 350 diputats i no ha tingut problemes a tombar, una a una, les 5.300 esmenes que els grups de l’oposició havien presentat. Des de la tribuna d’oradors, Montoro ha reivindicat la capacitat pactista del govern espanyol amb els partits autonòmics i el “triomf” de la política per aprovar els comptes. “ No podíem donar símptomes de debilitat”, ha assegurat sobre el fet de governar en minoria.

Tota l’oposició menys Ciutadans, el PNB, Coalició Canària i Nova Canàries, que avalaran els comptes, ha carregat durament per la pinça entre el partit de Rajoy i d’Albert Rivera per reduir a la mínima expressió el debat d’esmenes parcials, que acabarà dimecres. El ministre d’Hisenda ha replicat que durant mesos han estat “oberts a la negociació” i que una mostra de l’entesa serà l’esmena transaccional que inclou abaratir els vols que connecten la península amb Canàries, les Balears i Ceuta i Melilla, una de les cessions a Nova Canàries. “Hem conversat, negociat i ens han convençut, i hem convençut diferents formacions que dirigeixen diferents comunitats autònomes”, ha assenyalat.

El PSOE es desentén dels canaris

Els socialistes, al seu torn, s'han volgut desempallegar de la llosa que el diputat canari Pedro Quevedo acabi votant a favor dels pressupostos malgrat ser soci electoral del PSOE a l’arxipèlag. El portaveu provisional dels socialistes al Congrés, el valencià José Luis Ábalos, ha assegurat que Nova Canàries té “plena autonomia” perquè l’acord era merament electoral.