Mundó deixa clar que l'oposició del PP al referèndum no ha de "desviar" el Govern del seu objectiu

El conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, ha deixat clar avui que la reacció del govern espanyol a l'anunci de la data i la pregunta del referèndum sobre la independència de Catalunya no ha de "desviar" a l'executiu del seu objectiu.

El conseller ha rebatut d'aquesta manera les declaracions de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, que ahir en un acte amb empresaris a Barcelona, va insistir que el govern de l’Estat “actuarà quan ho hagi de fer”. La vicepresidenta va afegir que l’anunci de data i pregunta arriba quan la Generalitat “està més sola” i "més radicalitzada”.

Durant l'entrevista als Matins de TV3 recogida el conseller no s'ha volgut aventurar sobre quines mesures adoptarà el govern espanyol per impedir la consulta i ha subratllat que tot i que s'aniran "veient" no és la qüestió més important.

Mundó ha fet aquestes declaracions el dia que la presó Model tanca després de 113 anys d'història i ha posat com a exemple el tancament d'aquest centre penitenciari per remarcar que la Generalitat "compleix els seus objectius" i que ho farà també amb el procés sobiranista.

Posteriorment a El Món a RAC1, el conseller ha insistit que "votar mai pot ser un delicte" i que no els "intimidaran les amenaces" perquè "la nostra responsabilitat és donar veu al 80% de la ciutadania que reclama el dret a decidir".