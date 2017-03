Munté afirma que el Govern treballa amb "astúcia i discreció" per fer el referèndum

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha afirmat aquest dilluns que l'executiu treballa amb "astúcia i discreció" per preparar el referèndum. D'aquesta manera, Munté s'ha referit aquest dilluns a la carta conjunta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del vicepresident, Oriol Junqueras, a 'El País'. En una entrevista a 'Els Matins a TV3', Munté ha defensat que el Govern no reveli tots els detalls del full de ruta independentista: "Hi ha una agenda pública que s'ha d'explicar i una altra que forma part de converses o contactes que no és necessari explicar".

Munté també ha contestat a les reivindicacions que es van sentir aquest diumenge a la manifestació organitzada per Societat Civil Catalana contra el procés sobiranista. "No acceptarem que ens titllin de colpistes quan som un govern democràtic", ha afirmat Munté. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', la consellera de la Presidència ha explicat que el lema de la manifestació, 'Aturem el cop separatista', té "una connotació molt clara, es refereix a cop d'estat".

Munté també ha admès que li fa "mal" i li preocupa que el PSC demani al PSOE que recorri els pressupostos al Tribunal Constitucional. Ho veu com una "maniobra de distracció" sobre el debat intern dins del PSC i ha assenyalat que ajuntaments com Granollers o Sant Just Desvern es desmarquen de la línia oficial. "No puc acceptar que des del PSC es consideri il·legal un referèndum pactat i un no pactat, em sembla inversemblant", ha sentenciat.