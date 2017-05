Neix Exigents.cat, el primer grup de debat per refundar Catalunya

«Quina Catalunya vol ser Catalunya?». Aquesta és la pregunta a la qual volen donar resposta els promotors d’Exigents.cat, el primer think tank català obert a tothom perquè entitats i persones a títol individual facin arribar les seves propostes sobre com ha de ser el país del futur. Els impulsors d’aquest grup de debat, que s'ha presentat avui a la seu de l'IEC, consideren que la reclamació d’un referèndum d’autodeterminació ha eclipsat el debat sobre la construcció de Catalunya. La plataforma, que engloba gent provinent de diferents entitats com l’ANC, vehicularà les propostes per mitjà del primer Congrés Participatiu Catalunya i Futur, que agafa el relleu del Congrés de Cultura Catalana celebrat fa 40 anys.

La ponència marc, elaborada per una vuitantena d’experts, posa en relleu la transversalitat del manifest perquè hi donen suport personalitats com Gemma Calvet, Gabriel Colomer, Gemma Ubasart, Germà Bel, Joan Rigol, Dolors Camats, August Gil Matamala, Eva Serra, Joan Saura, Fèlix Martí, Francesc Escribano, Rafel Nadal, Montserrat Nebrera, Marina Geli, Pilar Rahola, Laia Bonet, Julià de Jòdar o Joaquim Nadal. La ponència està penjada al seu web amb el text introductori i parla de cultura, educació, justícia social, medi ambient, política econòmica, sectors productius i infraestructures, sense defugir aspectes de caire polític com la sobirania, drets i deures, la sobirania, la funció de l’Estat, la seva estructura i les relacions institucionals. Durant el proper mes s'obrirà el període d'adhesions i inscripcions i al juliol ja es podran enviar les propostes fins al febrer de l’any vinent.

Acte de cloenda al maig

El primer cap de setmana del mes de maig tindrà lloc l’acte de cloenda del Congrés Nacional on es donarà a conèixer el document final i es lliurarà als màxims representants del país . El darrer cap de setmana del mateix mes es farà un Congrés Interacional per establir relacions amb la resta de països delmón, on es buscaran persones de renom mundial per presentar la Declaració de Barcelona, que coincidirà simbòlicament amb el cinquantè aniversari del Maig de 1968. «Aquell esdeveniment va canviar la vida a moltes generacions i ara volem fer realitat que un món millor és possible fent realitat aquest gran canvi que promou Catalunya» ha subratllat Miquel Strubell.

Pere Pugés, responsable del Comitè Directiu d'Exigents.cat, ha marcat distàncies amb el Procés Constituent perquè "el debat gira al voltant del referèndum i nosaltres volem parlar més del com que del què". Josep Ferrer, vicepresident quart del Congrés, confia que "les conclusions influeixin en la redacció de la Constitució" tot i reconèixer que "no podrà influir en la campanya, però pot servir d'inspiració a partits i entitats per orientar part del seu missatge". Eudald Carbonell, president del Congrés, ha afirmat que «ara és el moment de la reflexió col·lectiva que no podem endarrerir més, el sistema polític i institucional de fa 40 anys no dona resposta a les reivindicacions de la societat catalana». «Som en la recta final del canvi que demana la ciutadania i hem de posar les bases del futur, hem de fer net, toca refundar Catalunya» ha sentenciat.