Òmnium es desmarca de la iniciativa dels fanalets independentistes

La direcció nacional d' Òmnium Cultural es desmarca de la iniciativa convocada a Vic per rebre els Reis d'Orient amb fanalets amb l'estelada. Després de la polèmica que ha generat la proposta, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha enviat una carta a tots els presidents territorials per desmarcar-se de l'acció, assegurant que "no concorda" amb "el pla de treball" de l'entitat.

A la carta, Cuixart ha demanat als presidents territorials ser més "curosos" amb les campanyes que es fan al marge de l'organització nacional i els ha reclamat que s'abstinguin de "fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de l'entitat".

Cuixart ha lamentat que el suport d'Òmnium Osona a la proposta de l'ANC de Vic "s'hagi interpretat com una iniciativa a nivell nacional" de tota l'entitat i ha afegit: "Com bé sabeu, aquest tipus d’accions no concorden ni amb el pla de treball de l’entitat -vàlid per a totes les seus territorials- ni amb la campanya nacional que ara mateix centra bona part dels esforços de l’entitat: Lluites compartides. Tampoc concorden amb la nostra voluntat de seguir treballant per normalitzar l’imaginari col·lectiu de país on tothom s’hi senti representat, sense renúncies i amb tota la diversitat que ens caracteritza com a societat", escriu Cuixart.

El president d'Òmnium ha advertit que ara per ara l'activitat de les entitats sobiranistes i les institucions i partits independentistes "estan sent mirades amb lupa pels qui s’oposen a un referèndum sobre la independència i al dret a proclamar la República catalana en el cas de victòria del 'sí’".

La polèmica es va desencadenar dilluns quan les seccions locals de Vic d'Òmnium i l'ANC van animar als assistents a la cavalcada dels Reis a portar fanalets amb estelades, un esdeveniment que es porta fent des del 2012. La iniciativa va rebre nombroses crítiques polítiques, especialment del PP i de C's. La iniciativa, fins i tot, ha estat criticada pel diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián ha afirmat: "Jo no ho faria, però em sembla una polèmica orquestrada per Ciutadans i el PP".