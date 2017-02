El PDECat demana a Rajoy que fixi ja una data per reunir-se amb Puigdemont

La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDECat), Marta Pascal, ha fet una crida aquest dilluns al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a posar fil a l'agulla i a "fixar ja una data" per a la reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En roda de premsa, ha apuntat que si realment es vol dialogar "no es fan tants escarafalls i tant de postureig" i es posa data per a una reunió.

Una trobada que, segons Pascal, ha de permetre parlar de tot: dels 45 punts que van dur Puigdemont a la seva primera reunió amb Rajoy, però també del referèndum. "El diàleg, si de veritat ha de ser franc, ha de permetre parlar de tot sense exclusions", ha apuntat Pascal, que ha afegit que, sinó, el diàleg quedarà "a mitges".

Tot i defensar el dret del govern espanyol a buscar altres interlocutors, ha preguntat quins són i ha apuntat que "no té cap mena de sentit que s'obviï el Govern". Segons la dirigent del PDECat, el Govern sempre serà a la taula esperant per poder dialogar amb el govern espanyol sobre la celebració d'un referèndum d'independència.

Pascal ha explicat també que dilluns serà a Madrid amb una delegació del partit acompanyant el portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs, en l'inici del seu judici pel 9-N.