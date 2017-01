El PDECat demana una "reflexió" sobre l'elecció dels entrevistadors de Puigdemont a TV3

El programa 'Jo pregunto' de TV3 ha generat incomoditat al Partit Demòcrata (PDECat). La coordinadora general de la formació, Marta Pascal, ha posat veu aquest dilluns als comentaris que ahir a la nit ja feien circular els cercles propers a la formació a través de les xarxes socials, descontents amb la tria dels ciutadans que van poder adreçar preguntes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En roda de premsa, Pascal ha demanat una "reflexió" sobre el programa. Segons ha explicat, no el va poder veure sencer per culpa de l'horari –es va allargar tres hores i va acabar a prop de la una de la matinada–, però el fragment que va veure li va transmetre "la sensació que el país no estava representat en tota la seva diversitat".

Durant el programa, diversos ciutadans van fer preguntes a Puigdemont sobre aspectes com ara les retallades a la Sanitat, la situació a les escoles públiques, la llengua o el referèndum, però el que ha incomodat al PDECat és que molts d'aquests ciutadans tinguessin afiliació política.

Més tard, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha tret ferro a la polèmica, i ha reivindicat que el programa mostra el "respecte a la pluralitat" que va mostrar la televisió pública catalana: "Ningú pot negar que TV3 dona veu a tothom i respecta la pluralitat", ha apuntat, una actitud que ha contraposat amb la "d'altres televisions públiques". A més, ha enaltit també el "coratge" de Puigdemont.