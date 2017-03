El PP titlla la CUP de "bandolers" per l'intent d'ocupació d'Arran de la seva seu a Barcelona: "No ens acovardirem"

El PP espanyol ha respost amb contundència aquest dilluns a l'intent d'ocupació de la seu del partit a Barcelona per part d'un grup de joves d'Arran. El coordinador general del partit, Fernando Martínez-Maillo, ha qualificat l'acció d'"autèntica barbaritat" i "salvatjada", i la CUP, de "partit, per dir-ne així, radical i extremista".

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva popular d'aquest dilluns, que ha estat presidida per Mariano Rajoy, Maillo ha asseverat que la CUP "és qui porta les regnes a Catalunya i no està d'acord amb l'imperi de la democràcia i l'imperi de la llei". Per això, ha considerat, " no es mereix" condicionar la política catalana.

El número tres del PP espanyol ha reclamat també " una resposta política i també jurídica de tots", i ha anticipat que prendran accions legals contra els ocupants. També ha avisat que el PP "no s'acovardirà per aquests fets".

"Seguirem defensant la Constitució, la llei, la llibertat i la democràcia, i no permetrem que uns impresentables i uns bandolers trenquin una convivència pacífica", ha afegit.