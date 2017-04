El PP engega una campanya per demostrar que els no independentistes "són més i millors"

El 6 de maig el PP engega una campanya "a peu de carrer" per defensar amb arguments polítics, socials, econòmics i també emocionals una Catalunya dins d'Espanya. Sota el lema 'La Catalunya valenta', els populars han organitzat 96 actes repartits per tot el territori durant tot el mes de maig. El president del PP català, Xavier García Albiol, ha fet servir un símil futbolístic per descriure la campanya: "Volem jugar el partit a l'atac". Els populars han cregut necessari tirar endavant aquest conjunt d'actes per fer veure que els catalans que no són independentistes "són més i millors" perquè aposten pel "respecte, la legalitat i la pluralitat".

En aquest sentit, Albiol ha explicat que, pels populars, la pluralitat "no vol dir trencar, a diferència dels sobiranistes", sinó que representa "acceptar totes les idees encara que no siguin les nostres, sempre i quan estiguin dins les regles del joc". Per difondre aquest missatge i, sobretot, per carregar d'arguments els catalans que també se senten espanyols, els populars repartiran més de 600.000 díptics amb les raons polítiques, econòmiques, però també emocionals sobre perquè Catalunya ha de seguir formant part d'Espanya.

"Hem d'anar a tocar la fibra". Albiol ha fet autocrítica quan ha explicat que "segurament" no han sabut aprofundir prou en els arguments "emocionals". Per això, aquesta campanya girarà sobretot, en l'aspecte emocional "des de la sinceritat i la concòrdia". El líder popular ha fet autocrítica, però també ha carregat contra l'entorn independentista i la manera "fraudulenta", ha dit, de com ha utilitzat els sentiments dels catalans. "Els hi ha sortit bé, però se'ls hi ha acabat", ha advertit, després de subratllar que ara posaran "en valor" tot allò que els representa "com a catalans i espanyols".

Campanya a tot el territori

El dissabte 6 de maig, Albiol començarà la campanya a Mataró, però els dirigents populars del partit es repartiran per diferents comarques catalanes, com el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental o les comarques de Lleida, Tarragona i Girona. Els populars volen arribar a tot el territori i, sobretot, a la Catalunya interior, perquè és on és més "difícil" defensar la "no independència de Catalunya". Albiol ha explicat que en aquestes comarques un "ciutadà anònim" ha de "callar per no patir conseqüències socials", per això, ha dit, els populars volen donar veu a aquestes persones.

Albiol ha volgut justificar així l'eslògan de la campanya i reivindicar la "Catalunya valenta" perquè els ciutadans que no són independentistes "fan un acte de valentia al dir-ho públicament" davant de les "coaccions del Govern". En aquest sentit, el líder popular ha acusat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, de fer "xantatge" avalant una declaració d'independència.

Crítiques a l'acte unitari pel referèndum

Albiol també ha aprofitat la roda de premsa que ha servit per presentar la campanya per criticar l'acte unitari de demà pel referèndum que organitza el Govern. Els populars, ha assegurat, veuen cada vegada "amb més indiferència" els actes que organitza l'executiu català relacionats amb el procés sobiranista, perquè els consideren "tots iguals".

Els sobiranistes són conscients que "no tenen capacitat de mobilització", ha dit Albiol, perquè "cada dia hi ha més independentistes que estan abandonant" el procés. El líder popular veu l'acte de demà com un manera de "seguir fent bullir l'olla".