El PP celebra l'acord amb el PNB carregant contra una Generalitat "que no batalla"

El camí a seguir pels partits nacionalistes és el del PNB i no el de les formacions catalanes. És el missatge que ha enviat el Partit Popular després de tancar un acord amb els bascos per als pressupostos de l'Estat. "Els bons dirigents són els que treballen en benefici dels ciutadans", ha dit la secretària d'estudis i programes del PP, Andrea Levy, en una entrevista a RNE, en què ha carregat contra la Generalitat: "No negocia, no batalla per obtenir avantatges ni millors inversions". Levy ha posat com a exemple l'absència de Carles Puigdemont a la Conferència de Presidents, una cita a la que tampoc va assistir el lehendakari, Íñigo Urkullu.

La dirigent catalana del PP ha negat que l'acord, que suposa entre d'altres coses el retorn de 1.400 milions del cupo basc, sigui privilegiar els bascos, i ha afirmat que suposa "invertir de manera justa i equilibrada" al "conjunt de la societat". El pacte amb el PNB, ha dit seguint la comparació amb la Generalitat, és "un símptoma que és possible el diàleg, la negociació,i treballar sense partidismes en favor dels espanyols".

Les crítiques no són obstacle perquè el PP sigui "proactiu" a l'hora de n egociar amb el PDECat esmenes parcials als comptes. L'objectiu del govern espanyol és aconseguir més suport a uns pressupostos que passaran el primer tràmit gràcies a un empat a 175 vots, però que necessiten majoria per a aprovar-se definitivament.