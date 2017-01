El PP deixarà vacant la presidència d'honor després del divorci amb Aznar

El PP no té previst cobrir el forat que va deixar José María Aznar en la presidència d'honor del partit, a la qual l'expresident espanyol va renunciar el 20 de desembre. Així es desprèn dels documents que els populars preparen per al divuitè congrés de la formació. Segons Europa Press, pel que fa a aquesta qüestió, la direcció popular no preveu canviar els estatuts, que estableixen que només poden ocupar el càrrec "els expresidents nacionals del partit". Aznar és l'únic expresident que podria fer-ho, tenint en compte que Manuel Fraga va morir el 2012.

En la ponència que coordina el vicesecretari d'Organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, es manté el mateix redactat en l'article 45, que regula la figura del president d'honor: "El congrés nacional del PP pot nomenar un president d'honor entre els qui hagin estat presidents nacionals i hagin contribuït de manera determinant a l'enfortiment del projecte polític". És a dir, si no hi ha canvis, el lloc quedarà vacant.

El PP només ha tingut tres presidents des que va néixer com a tal, després de la refundació d'Aliança Popular el 1989. El primer va ser Manuel Fraga, que va morir el 2012 i a qui el partit manté el reconeixement com a president fundador. El 1990 va venir José María Aznar, que al seu torn va deixar com a successor Mariano Rajoy el 2004. Aquell any Aznar va ser elegit president d'honor a proposta de Rajoy, càrrec en el qual ha estat revalidat pels congressos posteriors del 2008 i 2012. No passarà el mateix en el que els populars tenen convocat del 10 al 12 de febrer a Madrid.