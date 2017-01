El PP no creu que l'absència de Puigdemont a la conferència de presidents afecti el diàleg però sí "perjudica els catalans"

Carles Puigdemont i Íñigo Urkullu seran els dos grans absents en la cimera de presidents que reunirà el govern espanyol i la resta de líders autonòmics dimarts que ve al Senat. Tot i els intents per fer-los canviar d'opinió, l'executiu espanyol assumeix que no se n'ha sortit i s'ha de conformar amb els retrets cap a una decisió que "perjudica els catalans". Aquest diumenge, en una entrevista a l'ACN, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, afirma que "l'autoexclusió" de Puigdemont "perjudicarà directament els catalans". "Permetran que d'altres decideixin coses que afecten el conjunt dels catalans", subratlla.

Tot i les paraules de Millo, aquest passat dissabte en un acte de partit a Santiago de Compostel·la, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va recalcar que els interessos dels catalans estarien representants en la conferència, perquè el govern espanyol "els representa".

L'absència de Puigdemont no afectarà en cap cas el diàleg amb Madrid. "Ningú s’enfadarà" si el president de la Generalitat no assisteix a la conferència de presidents, ni això "impedirà" la trobada amb el president espanyol, Mariano Rajoy, que es preveu imminent. Segons Millo, els equips dels dos executius estan treballant per fixar una data per a la trobada i confia que la reunió - a diferència de la que van tenir fa uns dies els vicepresidents Junqueras i Santamaría- doni resultats "tangibles" i no sigui únicament "protocol·lària".

Millo explica que, tot i que encara no hi ha ordre del dia, algunes de les qüestions que el govern espanyol considera prioritàries i que s’haurien de poder tractar a la trobada són l’elaboració d’un nou pla de rodalies que l’Estat pretén assolir "de manera participativa" amb la Generalitat, el corredor mediterrani i qüestions sobre cultura o serveis socials. A més, destaca que el model de finançament també s’hauria de tractar en la reunió ja que, tot i que l’acord ha de ser "multilateral", perquè afecta totes les comunitats de l’Estat, sí que se’n pot parlar de manera bilateral. " No es pot acordar de manera bilateral, però sí que es pot dialogar de manera bilateral", insisteix.

C's critica l'autoexclusió de Puigdemont

De la seva banda, el portaveu parlamentari de Ciutadans (C's), Carlos Carrizosa, ha advertit aquest diumenge que "és una greu irresponsabilitat que Puigdemont deixi buida la cadira de tots els catalans" a la reunió que ha de servir per debatre sobre un nou model de finançament per a totes les comunitats autònomes". "No pot ser que tinguem un president que no acudeixi a defensar els interessos de tots els catalans", ha lamentat.

En opinió del portaveu del partit taronja, l'absència de Puigdemont "suposarà que les finances de Catalunya estiguin condicionades pel que decideixin els altres". " Si s'absté d'acudir als fòrums de debat, després no podrà queixar-se que a Catalunya tenim un mal sistema de finançament", ha conclòs.