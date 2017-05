El PSC es bolca en l’ex secretari general

Susana Díaz ha guanyat pels pèls el primer round de les primàries del PSOE a l’Estat, però els militants del PSC tenen ben clar quin és el seu candidat: Pedro Sánchez. L’ex secretari general ha rebut l’aval de gairebé la meitat dels militants socialistes catalans, segons les dades de la seva candidatura. En total, Sánchez va presentar a Ferraz, la seu del PSOE a Madrid, fins a 6.058 avals provinents de Catalunya, una xifra molt superior als 985 que va registrar Susana Díaz. A prop del tercer candidat, l’exlehendakari Patxi López, que en va obtenir 500.

Tot i que la direcció del PSC ha fet gala de neutralitat en el procés, molts dirigents com Núria Parlon i Jaume Collboni havien apostat per Sánchez. Els pitjors auguris de Díaz s’han confirmat tot i els suports al Baix Llobregat com el de l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

El “no és no” reforça Sánchez

Fonts de l’equip de campanya de Pedro Sánchez a Catalunya valoraven ahir positivament el resultat i el consideraven com un indicador del “moviment” de les bases que arrossega l’ex secretari general del PSOE. A parer dels consultats, Sánchez representa un partit “nou” enfront del projecte que pot encarnar Susana Díaz, que ha sigut apadrinada per la vella guàrdia del PSOE. Aquest fet, opinen, s’accentua a Catalunya: “El manteniment de la seva paraula [el vot en contra de Rajoy] ha reforçat la confiança a les bases”. Cal recordar que el PSC va desafiar el PSOE i va votar no a Rajoy.

Aquesta lectura, però, no és compartida per la resta de candidatures. Fonts pròximes a la campanya de Susana Díaz argumentaven ahir a l’ARA que els suports recollits “no són un reflex dels vots” que pot obtenir l’andalusa a Catalunya, sinó que són un tràmit més del procés de primàries. “No és important”, afirmava un dels consultats, que treia ferro al resultat de Díaz. Això sí, desvinculava la manca d’avals de les declaracions de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero assegurant que la candidata no tenia suports entre els socialistes catalans perquè és dona i andalusa.

També hi restaven importància els partidaris de Patxi López, tot i que no amagaven que aquesta recollida d’avals pot ser un indicador de com es distribuiran els suports al territori dels tres aspirants. Tanmateix, lluny de fer autocrítica, justificaven el mal resultat per la “polarització” entre Díaz i Sánchez. La recollida d’avals ofereix d’entrada dues conclusions: que el PSC és clarament sanchista i que si Sánchez guanya serà precisament gràcies a Catalunya.

El País Valencià i les Balears també giren l’esquena a Díaz

El País Valencià és la quarta comunitat que més suport ha donat a Pedro Sánchez, amb el 49% dels avals, només superat per Catalunya (80%), Navarra (52%) i Cantàbria (51%) -les dues últimes amb molta menys població-. En el cas valencià, aquest resultat -8.100 avals per a Sánchez, 5.400 per a Susana Díaz i 1.000 per a Patxi López- té un valor especial, ja que s’ha produït en contra de l’opció defensada per la direcció socialista autonòmica, que ha apostat obertament per la candidatura de Susana Díaz. Aquesta derrota implica especialment el líder del partit i president de la comunitat, Ximo Puig, que tot i saber les preferències de les bases, va decantar-se per l’andalusa. A les Balears també s’ha imposat Sánchez amb 976 avals, seguit de López amb 450 -la presidenta Francina Armengol li dona suport- i 350 per a Díaz. Daniel Martín