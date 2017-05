El PSC donarà autonomia als municipis en el referèndum

El flirteig de la direcció del PSC amb el referèndum fa temps que va acabar. Amb Miquel Iceta al capdavant, la posició de rebuig frontal a la consulta s’ha consolidat i els socialistes catalans aspiren a reformar la Constitució. L’executiva socialista s’ha mostrat, però, pragmàtica quan ha hagut de gestionar divergències sobre el suport al dret a decidir, per exemple a nivell local. I ho continuarà sent al setembre, quan el Govern té previst convocar el referèndum unilateral. Segons ha pogut saber l’ARA, el PSC donarà autonomia a tots els seus alcaldes i regidors perquè decideixin com han d’actuar en funció de la realitat de cada poble o ciutat. “No traslladarem problemes als grups municipals. Sempre hem actuat amb flexibilitat i respectant les particularitats de cada municipi”, asseguren des de la direcció. Les mateixes fonts matisen, però, que el posicionament del PSC és ferm i clar: el partit és contrari al referèndum.

Sumar-se o no a l’organització de la votació dependrà de cada ajuntament, tot i que els socialistes estan convençuts que el Govern acabarà substituint el referèndum per unes eleccions autonòmiques. El PSC té avui gairebé 1.300 regidors i més de 100 alcaldies repartides pel país. Alguns dels seus ajuntaments s’han adherit al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum (Granollers, Sant Just Desvern, Palafrugell i Vilafant) i en altres casos, com Terrassa, fins i tot a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Malgrat els retrets interns no hi ha hagut sancions ni peticions públiques de reconsideració.

Al setembre, els ajuntaments socialistes actuaran de manera diversa. Una de les alcaldesses que més clarament s’han posicionat en contra del referèndum unilateral és la de l’Hospitalet de Llobregat. Núria Marín afirmava fa dos mesos que el PSC “no col·laboraria” en una consulta d’aquest tipus. Fonts de l’ajuntament de la segona ciutat catalana asseguren a l’ARA que l’opinió vinculant serà la de la secretària municipal. Si ella determina que la convocatòria del Govern no s’adequa a la legalitat, el consistori no hi participarà. Un cas similar és el de Santa Coloma de Gramenet. Allà, Núria Parlon governa amb majoria absoluta. “Cap membre de la corporació, ni jo mateixa, pot atendre resolucions que no acatin el marc constitucional”, explica. Un informe negatiu del secretari invalidarà, segons ella, qualsevol col·laboració. “No tindré cap autoritat per exigir a ningú que obri les escoles i seleccioni el personal per ser a les meses electorals”.

Ni Marín ni Parlon consideren que el ple municipal tingui res a dir sobre l’organització del referèndum, ja que es tracta d’una qüestió de legalitat. En canvi, a Terrassa, l’alcalde, Jordi Ballart, té previst consultar l’opinió dels regidors. Si la majoria del consistori és favorable a la consulta, l’Ajuntament s’hi sumarà sempre que no hi hagi un informe contrari del secretari municipal. Com a funcionaris de l’Estat, els secretaris són els encarregats de vetllar per l’adequació dels ajuntaments a la normativa vigent.

I encara un últim cas. A Cerdanyola del Vallès, el PSC intenta accedir a l’alcaldia a través d’una moció de censura. El candidat, Víctor Francos, s’ha compromès a no bloquejar cap decisió del plenari, amb majoria independentista (13 dels 25 regidors). El ple seria sobirà per decidir si el consistori col·labora amb el Govern, encara que l’alcalde no s’hi impliqués directament.

Esperant el mandat del Govern

Tot i no haver rebut cap informació de la Generalitat, tots els alcaldes socialistes consultats coincideixen en una qüestió: si el Govern convoca el referèndum els farà arribar un mandat i no una petició de col·laboració. De fet, l’actual llei espanyola que regula les convocatòries electorals (Loreg) ja obliga totes les administracions a posar-se a disposició de les juntes electorals. De moment, l’executiu no ha explicat de quina manera pretén implicar els ajuntaments i les úniques manifestacions públiques sobre el tema són les del diputat de Junts pel Sí Lluís Llach. “El dia que estigui aprovada la llei de transitorietat, l’ajuntament, el funcionari i el mosso podran ser sancionats [si no obeeixen la nova legislació]”, explicava en algunes de les conferències que va fer públiques la setmana passada El País. “Per tant, la gent s’haurà de pensar molt seriosament quina actitud té”, afegia.

Uns ajudaran, d’altres prioritzaran l’opinió del plenari i hi haurà qui decidirà bloquejar qualsevol tipus de col·laboració municipal en el referèndum. Facin el que facin, la direcció del PSC ho respectarà.