Una recollida massiva d'adhesions a la consulta i un acte al maig: el calendari del Pacte pel Referèndum

Recollida massiva de signatures per Sant Jordi a favor del referèndum. Aquest és el proper pas que farà el Pacte Nacional pel Referèndum per promoure la consulta sobre la independència i aconseguir més adhesions al seu manifest. Així ho ha posat sobre la taula aquest dimarts a la tarda en una reunió de treball al Centre Cívic de la Barceloneta, on hi han assistit unes 55 entitats, des d'Òmnium i l'ANC fins als sindicats com UGT, CCOO, passant per les entitats del tercer sector. La trobada no ha comptat, però, amb la presència de partits polítics ni els representants institucionals. La recollida de firmes, segons expliquen des del Pacte, ha de ser fer-ho de forma "coordinada" i "visible". La trobada, a hores d'ara, segueix en marxa.

En declaracions als periodistes, el portaveu del Pacte, Joan Ignasi Elena, ha explicat que la recollida de firmes començarà la setmana abans de Sant Jordi, sent el punt culminant, i la posterior fins l'1 de maig. En concret, hi haurà un miler de punts escampats arreu del territori amb 2.000 voluntaris que es dedicaran a recollir firmes per adherir-se al manifest del Pacte, que advoca per un referèndum d'independència.

"La reunió d'avui és l'expressió que això no és una cosa de quatre, sinó un moviment ciutadà que aplega el 80% de la ciutadania", ha assegurat Elena acompanyat d'Itziar González, també membre del comitè executiu del Pacte pel Referèndum. "Cal donar molta força i llum al Pacte", ha afegit remarcant la presència de desenes d'entitats compromeses amb el dret a decidir i transversals.

Un acte a mitjans de maig

L'objectiu és aprofitar la "transversalitat" d'aquest espai comú a favor del referèndum i potenciar la idea del dret a l'autodeterminació. Elena ha pres la paraula abans d'iniciar la reunió, que ha començat a quarts de sis de la tarda, per especificar els propers passos, que passen per fugir de la idea que la consulta només és pels independentistes i remarcar que és per tota la ciutadania, tan pels que estan a favor com en contra de l'estat independent. A parer seu, també cal lluitar contra la idea que el referèndum és il·legal perquè considera que si hi ha voluntat política, un referèndum sobre la independència té cabuda a la Constitució.

Els promotors del Pacte s'agafen en el resultat de l'últim Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que s'ha fet públic aquest dijous, i que assenyala que fins a un 75% dels catalans participarien en un referèndum unilateral d'independència si aquest finalment es produís. És a dir, en cas que n'hi hagi, la majoria aniria a votar. És el primer cop que es pregunta per aquesta qüestió, ja que fins ara s'analitzaven partidaris i detractors del referèndum unilateral: en aquest estudi un 50,3% estan a favor de la consulta unilateral mentre que un 23,3% només donen suport a l'autodeterminació si és pactada.

Elena, en declaracions als mitjans de comunicació, ha remarcat aquestes dades assenyalant que "tres quartes parts" de la ciutadania catalana estan a favor del referèndum i que el conflicte polític s'ha de resoldre votant. "Això és el realment important", ha insistit.

A banda de la recollida massiva de firmes fins l'1 de maig, Elena també ha apuntat un acte massiu a mitjans o finals de maig per concloure la feina del Pacte Nacional pel Referèndum que encara s'ha de decidir el format.