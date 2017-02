El Pacte Nacional pel Referèndum busca adhesions socials i polítiques

El Pacte Nacional pel Referèndum, on s'hi aglutinen partits, entitats i institucions favorables al dret a decidir, ha posat en marxa una campanya per aconseguir adhesions polítiques i de la societat civil al manifest fundacional. El text es va aprovar en l'última reunió de l'1 de febrer i aposta per un referèndum pactat amb l'Estat.

El Pacte Nacional pel Referèndum es va constituir oficialment el 23 de desembre del 2016 al Parlament, va estar encapçalat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i va comptar amb la presència de més de vuitanta representants d'institucions, partits i entitats sobiranistes, entre ells l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'exdiputat socialista Joan Ignasi Elena n'és el coordinador, una mostra, segons els impulsors, de la "transversalitat" que representa aquest Pacte.

La campanya per buscar adhesions al manifest es vol escampar a tot l'Estat i a l'estranger. Per sumar suports per aconseguir un referèndum "efectiu i vinculant", des d'aquest dimecres s'ha posat en marxa un web especialitzat que està disponible en 13 idiomes on institucions, entitats i particulars es poden adherir al manifest. Òmnium Cultural, Lafede.cat –una entitat que treballa per la justícia global i l'eradicació de les desigualtats– i Ciemen –l'entitat de les nacions sense estat– es faran càrrec de la gestió del web.

Iglesias s'adhereix al manifest

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha sumat a la iniciativa i ha signat el manifest que defensa un referèndum a Catalunya per decidir el seu futur polític. En un tuit, Iglesias ha explicat que s'ha adherit al manifest perquè vol aconseguir "un referèndum amb garanties", però ha reiterat que no vol que "Catalunya se'n vagi".

Para un #referèndum con garantías he firmado el manifiesto @referendumpacte. No queremos que Catalunya se vaya pero somos demócratas — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de febrero de 2017

Però Iglesias no ha estat l'únic. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha anunciat a través de Twitter que ha signat el manifest, així com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el membre del secretariat de la CUP, Quim Arrufat, i el president de l'ANC, Jordi Sánchez.

Ja m'he adherit al Manifest del @referendumpacte . Ho podeu fer a https://t.co/tcMrtiGtF6 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 22 de febrero de 2017

Som molts i tenim el mateix compromís, assolir la República Catalana. Apunta't al Pacte Nacional pel #referèndum. https://t.co/ZJWn0XRXhD — Oriol Junqueras (@junqueras) 22 de febrero de 2017