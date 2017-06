El comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum es dissol però reclama que l'organisme es mantingui viu

El Pacte Nacional pel Referèndum afronta aquest dimarts la seva reunió més transcendental. Un cop acabat el procés de recollida de les 500.000 signatures amb les que reivindiquen una consulta pactada, el comitè executiu que encapçala Joan Ignasi Elena ha comunicat que es dissol. En un document de cinc punts repartit entre les entitats, institucions i partits que han assistit a la reunió, l'executiva del Pacte considera, però, que l'organisme no es pot donar per amortitzat i reclama que es mantingui viu com a representant de la "transversalitat ideològica, social i territorial" que representa.

540x306 Junqueras, Elena Puigdemont, Forcadell i Pisarello, a la taula presidencial del Pacte Nacional pel Referèndum / PERE VIRGILI Junqueras, Elena Puigdemont, Forcadell i Pisarello, a la taula presidencial del Pacte Nacional pel Referèndum / PERE VIRGILI

Joan Ignasi Elena ha actuat com a coordinador des de principis del mes de gener, un cop es va consensuar que hi hauria una comissió executiva al capdavant del Pacte Nacional. L'han acompanyat aquests mesos Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

El passat 19 de maig, al Palau de Congressos de Catalunya, el Pacte Nacional es va reivindicar com una eina rellevant per haver fet créixer les complicitats amb el referèndum arreu de l'Estat. 500.000 persones han acabat signant a favor d'una consulta pactada. Una via que, ara per ara, es troba en el mateix punt de sortida: amb l'oposició rotunda del govern espanyol a dialogar perquè els catalans decideixin a les urnes si volen construir un estat independent.

El document que s'ha lliurat aquest dimarts als partits, institucions i entitats que formen part del Pacte Nacional és una mena de llegat de la comissió executiva, que plega tot i subratllar la importància que encara ha de tenir el Pacte Nacional. Durant la reunió, però, hi ha hagut opinions de tot tipus. Una de les més contundents contra el "processisme", la de la CUP, que ha qüestionat en tot moment la necessitat d'impulsar un ens per defensar una via pactada que no té interlocutor i ha reclamat que s'acabi amb el "tacticisme electoral" i s'afronti d'una vegada la via unilateral.

540x306 Els partits polítics que defensen el referèndum han assistit a la reunió del Pacte Nacional al Parlament / PERE VIRGILI Els partits polítics que defensen el referèndum han assistit a la reunió del Pacte Nacional al Parlament / PERE VIRGILI

Segons ha fet públic el partit a través de la seva pàgina web, el diputat Benet Salellas ha demanat que el Pacte Nacional pel Referèndum passi a ser ara el " Pacte Nacional per la Democràcia" i que vetlli per les garanties que ha de tenir la consulta del setembre. "S’ha intentat l’impossible, el referèndum pactat. Anem ara al possible, el referèndum sense adjectius. Donem li forma al referèndum, posem li data i pregunta, i posem-nos a treballar ja", ha indicat durant el seu torn de paraula. Els cupaires defensen que el Pacte s'encarregui de fomentar el debat ciutadà entre el sí i el no.

Un cop acabi la reunió, que ha començat a les 17.45h hi ha prevista la roda de premsa de Joan Ignasi Elena i, tot seguit, de bona part dels partits que formen part del Pacte Nacional.