El Pacte Nacional deixa en mans dels partits la concreció del referèndum

Amb la via unilateral engegada, i a pocs dies que el Govern concreti la data i la pregunta del referèndum , el Pacte Nacional es reuneix demà amb l'objectiu de preservar la transversalitat de l'espai, que fins ara ha treballat per una votació tancada. El portaveu del comitè executiu de l'ens, Joan Ignasi Elena, ha epxlicat aquest matí en una entrevista a TV-3 que ara "pertoca" a partits i institucions "concretar" el referèndum.

La voluntat dels promotors del Pacte és, segons ha dit Elena, preservar-lo com a espai "al servei de la unitat del catalanisme". Les entitats, ha apuntat , "no volen ni poden entrar al debat de la concreció", perquè el seu paper protagonista ha acabat un cop constatada la porta tancada de l'Estat. Una negativa que Elena espera que s'aconsegueixi revertir: "Fins a l'últim dia hi ha l'orella parada, farien bé de treure's la bena dels ulls"

Quina serà la feina a partir d'ara del Pacte? "Que continuï i que sigui utilitzat en els moments que políticament i socialment es consideri necessari, perquè és un patrimoni molt preuat, i que en coherència amb això es mantingui més enllà de les naturals discrepàncies" polítiques, ha afirmat.