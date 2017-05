El Pacte pel Referèndum ha recollit 400.000 adhesions a la consulta en dos mesos

400.000 firmes: aquest és el nombre d'adhesions que ha recollit en dos mesos el Pacte Nacional pel Referèndum a favor de la consulta pactada. L'encarregat d'anunciar-ho ha estat el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, després d'una reunió de la coordinadora de la plataforma al local de la revista 'Catalan International View', al barri de Ciutat Vella de Barcelona.

Elena ha titllat d'"extraordinària" la xifra i ha avisat que es seguiran recollint adhesions en les properes setmanes. A parer seu, és una prova de la voluntat de la ciutadania de fer una consulta. Al seu torn, l'arquitecte Itziar González ha remarcat que les entitats han fet seva la idea del referèndum i que per això s'ha aconseguit la recollida d'adhesions.

Clam a favor del referèndum"L'objectiu del Pacte és posar llum sobre la transversalitat que hi ha a Catalunya a favor del referèndum", ha assegurat Elena afegint que la "clau de l'èxit" ha estat -al com ha remarcat González- que les entitats s'hagin sentit "protagonistes" de la recollida d'adhesions.

El Pacte va promoure el suport al referèndum especialment el dia de Sant Jordi. La meta verbalitzada en diverses ocasions per Elena era convertir el dia de la rosa i el llibre en el dia, també, de la reivindicació del referèndum i, almenys a Barcelona, es va aconseguir.

Aquell dia, per la parada del Pacte a la cruïlla de Rambla Catalunya amb el carrer Diputació, s'hi van atansar diversos líders polítics, així com també les primeres autoritats de país: el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

L'última mà estesa

El Pacte Nacional pel Referèndum té previst fer un acte de balanç a mitjans de maig per cloure la seva feina i, per preparar aquest esdeveniment, vol fer-ho amb les entitats i els pactes locals. És per això que tindran reunions preparatòries amb les associacions el 5 de maig i el 9 de maig amb les plataformes locals. En aquestes trobades està previst fer una posada en comú de la feina feta.

Elena ha dit que han de ser els integrants del Pacte els que expliquin el camí a seguir després de la recollida de signatures. Tanmateix, el Govern té la voluntat de posar sobre la taula del president espanyol, Mariano Rajoy, les adhesions per escenificar un darrer intent d'acord amb l'Estat i per activar, de forma definitiva, la via unilateral.