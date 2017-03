La Paeria demana a Petrolis Independents que acabi amb la retirada de plaques franquistes

L' Ajuntament de Lleida ha anunciat que de forma coordinada amb la Federació d'Associacions de Veïns (FAV) continuarà amb la ' 'tasca ja iniciada'' el passat cap de setmana de retirada de plaques franquistes del 'Ministerio de la Vivienda' amb el jou i les fletxes de la Falange. Ho farà, segons un comunicat emès per la Paeria, fent les '' actuacions necessàries de comunicació'' als veïns dels habitatges afectats.

L'anunci arriba després de la trobada entre els copropietaris de l'empresa Petrolis Independents i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que ha agraït la tasca de retirada de sis plaques franquistes el dissabte passat. En el comunicat, s'informa que Petrolis hauria donat per acabada la seva acció ''ja que s'ha tractat d'una experiència pilot''.

El copropietari Jaume Canadell, ha assegurat que això ''és mentida'' i que continuaran treballant per la retirada de les 300 plaques de la ciutat. Això sí, ha dit que no lideraran aquesta iniciativa, ja que consideren que l'objectiu de "remoure" consciències ja s'ha complert. Petrolis Independents sí que col·laborarà, ha explicat Canadell, amb el col·lectiu ' Acaba amb la Placa' per contactar el dia 18 de març amb els veïns i demanar si les poden retirar i després procedir a la retirada massiva de plaques amb l'ajuda de voluntaris, convocada pel dia 22 d'abril.

Canadell ha considerat que no és cosa d'una empresa de petrolis fer-se càrrec de la retirada de les plaques, tot i que el cost econòmic és zero, i ha instat a l'Ajuntament de Lleida a ocupar-se'n directament. Així mateix, ha assenyalat que si finalment no hi ha cap entitat que lideri la retirada de les plaques, no tindrien cap inconvenient a assumir-ne ells mateixos la responsabilitat.

L'alcalde també ha convidat a la reunió a la Federació d'Associacions de Veïns (FAV), que s'havia ofert a la Paeria per col·laborar en la tasca de sensibilització entre els veïns de la importància de la retirada de les plaques. Hi han assistit el president de la FAV, Toni Baró, i el vicepresident Francesc Rosselló.