El fiscal del cas Palau: "Sembla que la bandera justifica casi qualsevol atropellament amb la cartera"

El judici del cas Palau entra a la recta final. Finalitzada divendres la presentació de les conclusions definitives -sense que el Consorci del Palau pogués, finalment, acusar CDC-, aquest dilluns ha començat la presentació dels informes de les parts. El primer en fer-ho és el fiscal del cas, Emilio Sánchez Ulled, que en el seu escrit de conclusions definitives va rebaixar a la meitat la petició de penes a Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull. Una rebaixa motivada pel fet que tots tres confessessin a l'inici del judici i asseguressin que s'havia finançat irregularment CDC.

En l'inici del seu informe -que preveu acabar demà-, Ulled ha volgut remarcar que el reconeixement per part de Milet, i els Montull de que Ferrovial pagava diners a CDC a través del Palau a canvi d'obra pública, no és l'únic aspecte sobre el que el ministeri públic sustenta la seva acusació. "El reconeixement reforça clarament, perfila i detalla l'estructura de proves que exposaré i que acredita els fets delictius. La fiscalia no compta només amb el reconeixement dels acusats", ha subratllat.

Abans d'entrar a argumentar perquè demana la condemna de tots els acusats, Ulled ha fet una intervenció molt dura per resumir l'entorn en què es va produir el cas. Després de posar en dubte el paper dels organismes de control que havien de vigilar el Palau de la Música, el fiscal ha carregat contra el context sociopolític que, segons ell, va afavorir que es produís l'espoli. Un context que ha definit com un "cercle sociopolític molt determinat, amb una dinàmica satisfeta, complaent, on sembla que la bandera justifica casi qualsevol atropellament amb la cartera".

Segons el fiscal, el cas Palau suposa una "fotografia social demolidora" que demostra "la prepotència de molta gent que es creia intocable". En aquest sentit, ha remarcat la ironia "inaudita" que suposa que el judici s'estigui produint "dins de l'objecte del delicte", en al·lusió al fet que la Ciutat de la Justícia sigui una de les obres investigades per possible adjudicació a canvi de donacions.

Ulled s'ha mostrat especialment dur amb els organismes de control pel seu "paper patètic" en tot aquest cas. Així, ha criticat que la Intervenció de la Generalitat no hagi estat capaç de veure durant anys totes les irregularitats que es produïen al Palau, com ara la sortida de set milions d'euros en forma de xec o l'elevat preu que es pagava per contractar un mailing, uns diners que, ha ironitzat el fiscal, "permetien enviar cartes a tots els habitants del planeta". Segons Ulled, la Intervenció tenia possibilitat de constatar irregularitats manifestes i no ho va fer. "Ells sabran què va passar", ha conclòs.

Després del pròleg de l’informe el fiscal Ulled ha començat a enumerar i descriure els mecanismes amb què "els acusats Millet i Montull, durant anys i anys, van saquejar el Palau". Ha començat pel profit particular que en van treure tots dos amb obres als domicilis particulars, facturant a través d’empreses pantalla i amb "despeses festives". Millet i Montull, ha explicat, van fer obres als seus immobles per valor de més de 3,4 milions d’euros entre tots dos que es facturaven a la Fundació i al Consorci com si fossin obres del Palau.

"Les empreses constructores, que també prestaven serveis al Palau, feien un esborrany de factura, o de pressupost o de certificació d’obra; després aquest document es transformava i es canviava el destinatari i els conceptes perquè respongués a alguna cosa aparentment relacionada amb la dinàmica del Palau", ha detallat Ulled. Així, ha ensenyat com Millet es va col·locar a casa un iacuzzi i una sala d’audiovisuals, "entre altres detallets", pagant-ho amb els diners de les entitats del Palau.

El fiscal també ha explicat que els dos principals acusats facturaven, a través d’empreses pantalla sense activitat, per buidar de diners les entitats del Palau. Bonoima i Aysen, controlades per Millet, van facturar-hi uns 760.000 euros entre el 2008 i el 2009. En el mateix període Aurea, controlada per Montull, va facturar uns 280.000 euros. Facturaven a canvi de suposats estudis, "un clàssic en aquesta mena de coses". A més, el fiscal ha parlat de "despeses festives" com ara 648.000 euros en "viatges exòtics" dels acusats, o les noces de les dues filles de Montull, que es van fer el 2000 i el 2002 i que van pagar les entitats del Palau. Els acusats ho han intentat justificar dient que era propaganda per al Palau, i el fiscal no ha dubtat a burlar-se’n.