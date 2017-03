DIRECTE. Els lletrats del Parlament avisen al ple que incloure el referèndum als pressupostos contradiu el TC

Si veus aquest contingut en una aplicació mòbil, clica aquí per veure la transmissió des del Parlament.

Els lletrats del Parlament han advertit aquest dimecres abans de la votació dels pressupostos que si es manté el referèndum als pressupostos es contradirà el Tribunal Constitucional i es pot incórrer amb responsabilitats. Els responsables jurídics del Parlament, en concret el lletrat major i el secretari general, han emès una nota que ha llegit la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, abans de començar les votacions sobre els pressupostos perquè els grups estiguin informats de les conseqüències de desoir les resolucions de l'alt tribunal.

Els lletrats han avisat que la disposició addicional 31, que compromet al Govern a fer un referèndum aquest 2017, incompleix la sentència del Constitucional sobre la resolució de ruptura del 9 de novembre i els successius avisos que ha fet l'alt tribunal en relació a la prohibició de fer el referèndum. La Mesa del Parlament està avisada que la resolució del referèndum del debat de política general i les conclusions de la comissió del procés constituent són contràries a la Constitució i, de fet, els membres de Junts pel Sí i la mateixa presidenta de la cambra estan investigats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aquesta qüestió.

Després de l'avís, la presidenta del Parlament ha parat la sessió perquè els diputats de Junts pel Sí i la CUP puguin analitzar la nota dels lletrats i decidir si tiren endavant. Tot i que la presidenta assegura que l'advertiment no afecta la Mesa, fonts parlamentàries asseguren que Forcadell ja assumeix la tercera querella per aquests fets. En l'admissió a tràmit de les esmenes al referèndum, el PSC i Ciutadans van votar en contra advertint ja que s'estava desobeint el Constitucional.

Un cop represa la sessió, s'han pronunciat tots els grups en relació a la nota dels lletrats .



Es manté el referèndum als pressupostos

La primera ha estat la diputada de la CUP Anna Gabriel que ha anunciat que la candidatura manté l'esmena a la disposició addicional del referèndum perquè assumeixen que el procés polític sobrepassa els "límits" que marca el Tribunal Constitucional. "No ignorem [el TC], assumim perfectament" la desobediència, ha assegurat la diputada cupaire. I s'ha mostrat disposada a tirar endavant el referèndum "sense demanar permís" reptant a Junts pel Sí a fer el mateix.

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha demanat a la mesa que tingui en consideració la nota dels lletrats, i ha defensat que aquest no posa en qüestió l’esmena del seu grup que aposta per un referèndum pactat. Coscubiela ha demanat als grups independentistes que atenguin els lletrats i al Consell de Garanties perquè "quan un es perd el respecte a sí mateix és difícil que el pugui demanar als altres". A més, s’ha dirigit directament a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per demanar-li que actuï dins la legalitat: "Necessitem a la presidenta de presidenta, no de màrtir".

Junts pel Sí ha retirat l'esmena d'addició que havia fet als pressupostos per intentar que la disposició addicional s'adaptés al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que també va advertir que el referèndum és antiestaturi i inconstitucional. Ara bé, votarà a favor de l'esmena de la CUP que conté el referèndum i la de Catalunya Sí que es Pot que fa referència a la consulta pactada.

El president del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull, ha anunciat que, abans de l'inici de la sessió havien retirat l'esmena sobre el referèndum pactat, presentada després del dictamen del CGE. Fa uns dies, els diputats de la majoria sobiranista asseguraven que l'esmena s'adequava al dictamen però, finalment, l'informe dels lletrats els ha fet actuar amb prudència i retirar preventivament l'esmena abans de ser votada.

Turull ha recordat que ni el dictamen del CGE ni l'informe dels lletrats són "vinculants" i que els diputats són "inviolables" segons l'Estatut. El president de Junts pel Sí ha defensat la llibertat d'expressió i de participació i ha avançat que votaran a favor de les esmenes de la CUP sobre el referèndum unilateral i de CSQP sobre el referèndum pactat. Totes dues es mantenen en el guió de votacions.

Exigència de reunió de la mesa del Parlament

C's, PP i PSC han fet servir la nota dels lletrats per argumentar la necessitat de reunir a la mesa del Parlament de forma urgent. L'oposició exigeix un informe jurídic urgent per resoldre la situació. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha negat a convocar la mesa i ha recordat que el ple és "el màxim òrgan decisori del Parlament".

A més, ha subratllat que la nota dels lletrats ha arribat amb el ple ja iniciat i, per tant, ha interpretat que no és necessari cap reunió de la mesa. Tant Santi Rodríguez (PP) -un grup que no esta present a la mesa-, com José María Espejo-Saavedra (C's) i David Pérez (PSC) -aquests dos últims sí que formen part de l'òrgan- han reiterat la petició a la presidenta del Parlament.

L'oposició avisa que es desobeirà una prohibició expressa del TC

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha criticat que Junts pel Sí carregui contra els lletrats de la cambra quan aquests l’avisen del que, ha dit, ja saben: que la disposició addicional 31 dels pressupostos és inconstitucional. El dirigent de Ciutadans ha apuntat que la mesa i el Govern pot "creuar el Rubicó" i incórrer "avui en responsabilitats" perquè s’aprovarà una llei de pressupostos que "vulnera la prohibició expressa" del TC.

Després de la intervenció de Carrizosa, el portaveu adjunt del PP, Santi Rodríguez, ha demanat la paraula per fer una defensa dels lletrats del Parlament i ha carregat l'actitud de Junts pel Sí i la CUP per desoir la sentència del Tribunal Constitucional.

Al seu torn, el líder socialista, Miquel Iceta, ha defensat la necessitat de la reunió de la Mesa i un informe jurídic exhaustiu dels lletrats en relació a les esmenes que contenen el referèndum. "Tots sabem el que estem a punt de fer", ha assegurat avisant que s'inclourà una consulta als pressupostos de la Generalitat quan no té competències per fer-ho.