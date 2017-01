Un terç de la cúpula del Partit Demòcrata (PDECat) deixa la direcció per les incompatibilitats

Un terç de l'executiva del Partit Demòcrata (PDECat) deixarà de formar part de la cúpula del partit aquest dissabte després del Consell Nacional. Ho ha anunciat aquest dilluns la coordinadora general del partit, Marta Pascal, que ha explicat que amb aquesta decisió es dona compliment al règim d'incompatibilitats aprovat en el congrés fundacional de la formació.

Els quatre dirigents que plegaran són els alcaldes i diputats al Parlament Lluis Guinó, Montserrat Candini i Albert Batet, a més d' Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental del Govern. La vicepresidenta del PDECat i consellera del Presidència, Neus Munté, ja va deixar la setmana passada l'escó al Parlament per complir el règim d'incompatibilitats.

D'aquesta manera, i després d'un debat que ha tensat el partit en els últims mesos, cap dels membres de la direcció demanarà una excepció al règim d'incompatibilitats i marxaran tot just sis mesos després d'haver arribat al càrrec. S'obre, doncs, un nou escenari dins del PDECat, que tot just acabava de completar fa una setmana la seva estructura interna.

Què passarà a partir d'ara? Pascal no ha volgut explicar com es resoldrà la situació d'un partit que torna a instal·lar-se en la interinitat. Els estatuts no preveuen com substituir membres de l'executiva i no serà fins dissabte, quan es reuneixi el Consell Nacional, que la direcció comunicarà al partit com es procedirà per escollir els relleus dels quatre dirigents que pleguen.

Retret als moviments crítics

La coordinadora general del PDECat ha assegurat que la decisió dels membres de l'executiva que pleguen els "honora", i ha reivindicat la feina feta fins ara pels 12 membres de la direcció executiva: "En moments que alguns han volgut estar més pendents de capelletes o familietes, hem de seguir treballant", ha etzibat.

La possibilitat que alguns dirigents demanessin una excepció a aquest règim d'incompatibilitats havia tensat en les últimes setmanes el PDECat, ja que havien sorgit veus que criticaven que es plantegés no complir unes restriccions contra l'acumulació de càrrecs que s'havien aprovat al congrés del juliol.