Pascal veu "tacticisme electoral" i "ganes d'erosionar" de Colau amb la polèmica del cas Palau

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha defensat la postura del Govern de no presentar-se contra CDC en el cas Palau. "És bo que nosaltres ens esperem a la sentència ferma per treure'n conclusions", ha explicat en una entrevista a Rac1.

"Jo em pregunto què ha passat des de divendres perquè Ada Colau hagi volgut obrir aquest tema? Hi veig cert tacticisme electoral i ganes d’erosionar", ha dit amb relació a l'alcaldessa. Pascal defensa que encara que el Consorci del Palau no es presenti contra CDC, els 6,6 milions d'euros que l' Ajuntament de Barcelona diu que no es podran reclamar a posteriori sí que es podran demanar, en base als informes jurídics del Govern.

Pascal insisteix a veure coses estranyes en l'acció del govern municipal: "Aquests dies tenim l’ aeroport del Prat col·lapsat i Ada Colau no ha obert boca, tenim la vaga de metro i tampoc no ha obert boca, però en canvi amb el tema del Palau posa més llenya al foc". I ha afegit: "Si CDC es va equivocar ho dirà, però l’acarnissament hauria de quedar fora del debat polític".

Respecte a la votació d'avui al Parlament sobre aquest tema, forçada per la CUP, Pascal ha dit: "Seria estrany que el grup que dona suport al Govern, que és JxSí, votés alguna cosa diferent del que aquest dimarts de manera col·legiada el Govern va aprovar, que és no personar-se, i que crec que és el més raonable", en referència a si els diputats d'ERC podrien votar diferent.

"Del cas Palau algú ha volgut dir que és el cas CDC, però la realitat és que es jutja el que van fer dues persones que van confessar delictes molt greus, i a més han pactat amb la fiscalia. Si es demostra que CDC va fer alguna cosa mal feta, ho direm", ha reiterat la líder del PDECat.

"El judici està en curs; personar-se o no no afegirà més proves o menys. Què ha passat des de divendres, doncs?", es preguntava retòricament Pascal. Preguntada sobre si el PDECat hauria mostrat una imatge de trencar amb el passat si ho feien, ella ha respost, sense concretar: "A mi no em trobaran simpatitzant amb un finançament irregular d’un partit. La corrupció em fa fàstic".

El paper d'Artur Mas

"Cansada d’Artur Mas?" Li han preguntat, en referència a si la ombra de l'expresident és molt allargada. "No. Les decisions del dia a dia del partit les prenem des de l'executiva, i no tinc la sensació que ell opini ni decideixi per nosaltres", ha afirmat.

Jordi Pujol

"I de Jordi Pujol?". I Pascal ha respost: "El tema Pujol és un cràter. Confesso tristor, desolació i enfadament. Si tot el que es diu acaba sent veritat, tota la gent que va votar Pujol com es deu sentir? Jo per edat no el vaig votar mai. Molta gent se sent trista. Però també dic que no tot el que va fer el seu govern va estar mal fet. Per tant, tots aquells que van votar Pujol no s’han de sentir malament, ells no representen tot això que està sortint ara".

Pascal ha reiterat que "el que van fer els Pujol, si es confirma, em sembla fastigós", i ha afegit que "la línia de la direcció és una exigència ètica pulcra i marcada, però sense castigar el passat".