Patxi López es mostra convençut que el referèndum no es farà i insta a "parar" el xoc de trens

L'aspirant a la primera secretaria del PSOE Patxi López s'ha mostrat convençut que el referèndum sobre la independència de Catalunya no es farà i ha instat a "parar els trens que poden xocar i buscar, des de la política, el diàleg i l'enteniment".

L'exlehendakari, que visita les terres lleidatanes per guanyar adeptes de cara les eleccions internes del PSOE, ha insistit que "l'anunci d'un referèndum per sobre de la legalitat i tensar tant la corda l'únic que porta és a fracturar la societat i a debilitar la democràcia". Tal com havia fet ja en altres ocasions, ha tornat a insistir que "no hi ha res legítim per sobre de la llei i l'únic que pot suposar són frustracions, tensions, divisions i enfrontaments que no ens porten enlloc".

D'altra banda, López ha assegurat que l''operació Lezo' a la Comunitat de Madrid demostra que el PP és un partit "negat de corrupció" i exigeix a Mariano Rajoy que doni explicacions a la ciutadania netegi la seva formació i assumeixi les responsabilitats que li pertoquen. A més, davant d'aquesta última operació que implica el PP madrileny, Patxi López afirma que a hores d'ara mantindria el 'no' a la investidura de Rajoy que ell va defensar dins del PSOE, tot i que finalment s'imposés l'opció de l'abstenció.

López fa campanya pel territori per aconseguir el suport d'almenys el 5% dels militants del partit, el mínim per poder optar a les primàries per ser escollit secretari general del PSOE. Aquest dissabte s'ha reunit amb militants i simpatitzants de les comarques de Lleida a la seu del PSC a la capital del Segrià. Ha decidit visitar Lleida el mateix dia que Pedro Sánchez aterrava a Barcelona.



Dijous va començar el termini perquè els aspirants a la secretaria general del PSOE -Patxi López, Susana Díaz, López i Pedro Sánchez- recullin els avals d'afiliats necessaris per ser declarats candidats, l'equivalent a un 5% del cens. El termini de recollida de suports s'allargarà fins el 4 de maig i el 5 es proclamaran oficialment els candidats que es batran en primàries el 21 de maig.