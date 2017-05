Pedro Sánchez acusa Susana Díaz d'amagar les bases en l'acte final de campanya

L'exlíder del PSOE Pedro Sánchez ha tancat avui la campanya de les primàries amb noves crítiques a Susana Díaz, a qui ha acusat de voler "amagar" les bases, i s'ha erigit en el candidat que "rescatarà" els militants de l'abstenció a Rajoy i en l'únic capaç d'unir l'esquerra. En un multitudinari acte al parc de Berlín de Madrid davant militants i simpatitzants arribats des de diversos punts de l'Estat, Sánchez ha qualificat aquesta consulta a las bases com la "solució" per "recompondre" el "trencament" que hi va haver al PSOE entre els que van defensar l'abstenció i els que, com ell, van defensar el 'no es no'. "El que hem de fer no és rescatar el PSOE dels seus militants, sinó rescatar-lo de l'abstenció del PP", ha sentenciat acompanyat pel secretari general dels socialistes valencians, José Luis Ábalos; l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente; els exministres Josep Borrell, Cristina Narbona i Beatriz Corredor, o els diputats Odón Elorza, Margarita Robles i Adriana Lastra.



Molt més reduït ha estat el míting final de la candidata Susana Díaz a Extremadura, que ha reunit poc més d'un centenar de seguidors a l'Agrupació Local del PSOE de Trujillo (Càceres). La presidenta andalusa ha demanat el vot per "tornar a aixecar el PSOE i per aixecar Espanya", davant d'un Rajoy que, segons ha afegit, "està en el descompte". Acompanyat pel líder dels socialistes extremenys, Guillermo Fernández Vara, Díaz ha fet una crida a la unitat per "compartir la lluita per la igualtat i contra les injustícies". Díaz ha remarcat que "cal recuperar la moral de la victòria", especialment "perquè a Rajoy li queda el que trigui el PSOE a aixecar-se".

L''outsider' Patxi López ha tornat a bastir ponts assegurant que "la dreta no té por de cap" dels dos aspirants a dirigir aquesta formació política, sinó d'un PSOE "unit" i amb un "projecte clar d'esquerres". Davant el mig miler de simpatitzants que s'han aplegat a Bilbao, l'exlehendakari ha sentenciat: "Mentre seguim dividits i sense projecte se n'aniran a dormir molt tranquils [el del PP] perquè no hi haurà ningú que els planti cara".