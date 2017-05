Procés Constituent s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum davant les "agressions" al dret a decidir

El grup promotor de Procés Constituent, liderat per Teresa Forcades, s'ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum com a resposta a les "agressions i traves diverses" que, assegura, es troben els catalans a l'hora d'exercir el dret a decidir. A més, ha manifestat el seu suport als càrrecs electes "represaliats i, especialment, a l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT)".

A través d'un comunicat, l'espai polític ha posat en valor el fet que aquest òrgan advoqui per " l'autoorganització de tota la societat civil per garantir que les institucions catalanes seguiran funcionant".

"Sols el poble salva el poble", ha subratllat, després de remarcar que sense implicació popular i àmplies majories socials no hi haurà referèndum. Consideren necessari impulsar un procés constituent on qualsevol ciutadà pugui informar-se i proposar sense coaccions ni límits els temes que més interessen. "Això no s'està fent per falta de voluntat política i per la por que tenen les elits i les persones que tenen el poder real", ha sentenciat.