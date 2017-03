Rajoy no aconsegueix colar cap missatge a Catalunya en la Declaració de Roma

El govern espanyol ha fracassat en el seu intent d'introduir una frase a la Declaració de Roma -el text que han signat aquest dissabte els líders europeus en el 60è aniversari de la UE- que fes al·lusió a l'obligatorietat de complir la llei a tots els estats membres, en al·lusió al Procés català.

El president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, ha reconegut que la Declaració "no parla de la situació concreta de ningú". Madrid havia assegurat la setmana passada que l'executiu estava negociant amb la resta de capitals introduir una frase sobre el compliment de la llei per enviar un missatge al govern de la Generalitat.

Tot i això, Rajoy ha aprofitat per reiterar avui el missatge ell mateix. "Vaig dir una cosa que és una obvietat i és que un dels valors fonamentals del l'estat de dret: l'obligació de complir la llei", ha assegurat en la roda de premsa posterior a la cimera europea. "L'alternativa al compliment de la llei és res, per no dir la selva", ha dit.

Malgrat que el govern espanyol no ha aconseguit barrejar el Procés en la declaració europea, Rajoy es considera satisfet pel text final i ha assegurat que deixa clar el respecte dels països europeus per l'estat de dret. De fet, el president del govern espanyol ha advertit que el Procés no trobarà complicitats a Europa. "Que a ningú se li acudeixi pensar que algú donarà suport a algú que pretén transgredir la llei", ha advertir Rajoy.