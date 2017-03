Puigdemont: "La CUP pot tenir la paperera de la història plena, però a nosaltres ens agrada el reciclatge"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut donar suport al seu antecessor, Artur Mas, després que aquest matí la CUP instés a l'expresident català a deixar de representar a l'independentisme. Des de Washington, de visita oficial, ha defensat el rol de Mas en el procés i ha assegurat que el seu lideratge "no sols és no és prescindible, sinó que és molt necessari".

"La CUP pot tenir la paperera de la història plena, però a nosaltres ens agrada el reciclatge", ha ironitzat davant la demanda de la formació cupaire i ha subratllat que l'agenda política de Catalunya "no la marca la CUP".

Mas havia comparegut hores abans a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per donar explicacions sobre les declaracions de Felix Millet i Jordi Montull al cas Palau, en les quals van acusar CDC de cobrar comissions. L'expresident ha defensat que el finançament del seu desaparegut partit va ser legal tot i que no "impol·luta".

El diputat cupaire Benet Salellas ha sigut l'encarregat de demanar-li a Mas que deixi de representar el procés d'independència i "els anhels de llibertat i futur nou" de Catalunya.

Puigdemont, que ahir es va reunir amb congressistes nord-americans i avui ha visitat dos think tanks importants de Washington -el Wilson Center i l'American Enterprise Institute-, ha dit que el que ha dit la CUP "no és nou" i ha insistit que els cupaires no marquen la seva agenda.