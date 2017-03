Puigdemont reclama que la Fiscalia investigui les afirmacions de Margallo

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respòs a les paraules de l'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García Margallo quan va afirmar que devia "favors" a diversos països perquè es posicionessin en contra del procés sobiranista català. Puigdemont considera que és "impresentable" que la política exterior espanyola estigui "condicionada al suport que donin països tercers, com el Vaticà o les repúbliques bàltiques, al procés català".

Per aquest motiu, el president ha reclamat "explicacions", que Margallo comparegui al Congrés dels Diputats -una petició que han formalitzat ERC i el PDECat- i que la Fiscalia investigui l'exministre per saber "si s'ha fet un ús dels recursos públics inapropiat" per "anar contra una part de l'Estat". Puigdemont també es pregunta si l'Estat pensa "pagar els favors" que afirmava deure Margallo a diversos països. Precismenta, el president voldria que els països que citava Margallo -com els països bàltics, el Vaticà o Canadà- "diguessin alguna cosa".

Puigdemont s'ha mostrat perplex davant les afirmacions de Margallo i ha recordat que molts grups polítics es van "escandalitzar" amb les conferències de l'exsenador Santi Vidal i ell mateix va acabar plegant. Ara, el president espera que "la indignació d'aquests grups augmenti fins a tal punt que demà mateix exigiran la compareixença de Margallo al Congrés, que formaran una comissió d'investigació i, si convé, portaran el cas a fiscalia perquè s'ha fet un ús dels recursos públics inapropiat".

Però el president també ha anat més enllà i ha posat en dubte que les actuacions que Margallo ha admès que feia per impedir el suport internacional al procés sobiranista, s'hagin aturat. "Ens podem esperar de tot", ha dit Puigdemont, en referència a l'executiu de Mariano Rajoy, perquè "el govern actual no ha desmentit Margallo". A més, segons ha explicat, el mateix govern espanyol seria qui hauria "d'estar pagant els favors que ha demanat ell". Si no el desmenteixen, ha dit, "és evident que pensen pagar els favors".

Les declaracions de l'exministre demostren, segons Puigdemont, la denúncia que feia constantment el Govern sobre els entrebancs que posava l'Estat perquè la Generalitat "no fos rebuda ni tinguda en compte" a nivell internacional. "Han fet tot el possible perquè els catalans no ens expliquem al món", ha sentenciat.

De totes maneres, el president ha avisat que la Generalitat "no es tallarà ni un pèl" per parlar "amb més gent" sobre el procés sobiranista". "Ho continuarem fent, ens continuarem explicant perquè malgrat el que ha fet Margallo, hi ha interès", ha assegurat. Les actuacions de Margallo "encara estimulen més a marxar de l'Estat", ha conclòs Puigdemont.