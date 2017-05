Puigdemont i Forcadell repliquen a Albiol i li demanen que abandoni l'insult contra el sobiranisme

"El que ens encantaria és trobar una resposta democràtica per part de l'Estat i els seus representants, no amenaces, coaccions i insults diaris. Però potser és demanar massa". D'aquesta manera ha decidit replicar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a les crítiques que aquest diumenge va llançar el líder del PP a Catalunya contra l'independentisme. Puigdemont ha reaccionat a través de Facebook i ha negat que l'interès del Govern sigui provocar l'Estat perquè acabi enviant els tancs.

"Els encantaria veure entrar l'exèrcit per la Diagonal", afirmava Albiol davant les joventuts del PP. El líder dels populars a Catalunya va dirigir les crítiques cap a l' ANC i la va comparar amb " la policia religiosa d'alguns països extremistes". La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha participat a Barcelona en la manifestació de l'1 de Maig, li ha recordat que l'ANC és una entitat "absolutament legal" formada per "homes i dones que treballen per aconseguir un futur millor i que defensen que es pugui decidir el futur en un referèndum".