Puigdemont avisa: “L’Estat està disposat a tot”

Carles Puigdemont apuja el to. L’endemà de l’anunci de la fiscalia d’obrir diligències sobre els preparatius del Govern per fer el referèndum, el president de la Generalitat va enviar ahir un missatge clar i nítid a la ciutadania: “L’estat espanyol està disposat a tot per impedir que els catalans votin”. Amb aquesta consigna i amb un gran “Sí” de fons que marcava l’inici de la campanya per al referèndum del PDECat, va advertir que el govern espanyol no es quedarà de braços plegats i que fins i tot actuarà fora de la llei per evitar el referèndum. I va alertar que si el procés fracassa el resultat no serà l’ statu quo sinó la “venjança”. Segons el president, si no hi ha independència, no en quedarà res del model educatiu català, de l’economia ni del marc de “convivència” actual.

Així de contundent va expressar-se en l’acte del partit que va unir el tret de sortida de la campanya del sí i l’homenatge als condemnats pel 9-N, al hall del Teatre Nacional de Catalunya. Un esdeveniment que va servir per treure pit al partit de cara al referèndum. “Hem deixat de ser súbdits de l’estat espanyol per ser ciutadans de Catalunya”, va etzibar l’expresident Artur Mas, que va ser el centre d’atenció de l’acte juntament amb les exconselleres Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, per la seva condemna d’inhabilitació a ocupar un càrrec públic. En un discurs abrandat, l’expresident va demanar a Europa que sigui “solidària” amb Catalunya de cara al referèndum i que, vistos els antecedents, estigui al costat dels que defensen la “democràcia” en els mesos que venen.

També el cap de files del PDECat al Congrés, Francesc Homs, va ser rebut amb ovació per la condemna a més d’un any d’inhabilitació que li va comunicar dimecres el Tribunal Suprem. “Aniré al Congrés amb el cap ben alt [...] sense demanar perdó”, va prometre, tot i que va admetre que tard o d’hora li impedirien ocupar l’escó i hauria d’acatar la sentència. Homs va situar el 9-N com la “llavor” del que ha vingut després: la formació de Junts pel Sí, el govern independentista i el referèndum al centre de l’agenda política.

Reafirmació en hores baixes

A banda del 9-N, però, la trobada també es va llegir en clau interna. Amb un PDECat en hores baixes (està en procés de construcció i sense lideratge clar per al futur), l’acte va ser de reafirmació. Hi era present tota la plana major: Mas, Puigdemont, els consellers del Govern, i els líders parlamentaris i càrrecs locals, com Mercè Conesa o l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, responsable de l’àrea metropolitana.

L’actual coordinadora de la formació, Marta Pascal, va reivindicar el PDECat com un partit “jove” però amb “arrels” que ha de destriar el gra de la palla del llegat dels governs convergents. Va situar la formació com una “hereva” dels “constructors de Catalunya”, entre els quals va enumerar l’expresident Jordi Pujol, apartat de la vida política des que va confessar que tenia diners a l’estranger.