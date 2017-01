Puigdemont assegura que el 2017 acaba "un procés" i comença l'"era d'una Catalunya lliure"

"L'any 2017 no és un any convencional o corrent, és l’any en què acaba un procés, certament, i comença una era: l'era d'una Catalunya lliure". Aquest és el missatge que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha adreçat als ciutadans que s'han acostat a la conferència que ha impartit al teatre Romea sota el títol 'L'any 2017, un any clau pel futur de Catalunya', en la qual ha reivindicat el compromís indiscutible del seu executiu amb el referèndum: "No ens deixarem subornar per res".

Un compromís, però, que no implica no lluitar fins al final perquè aquest referèndum sigui acordat. Puigdemont ha assegurat que buscarà "intensament" l'acord i que no hi pensa renunciar. "No donaré per acceptat el primer no, ni el segon. "No els posarem fàcil ni tant sol que diguin que no", ha avisat el president, que ha subratllat que el govern espanyol "té el deure d'escoltar la democràcia".

"No n'hi ha prou amb un monosíl·lab per a rebutjar el referèndum. Caldrà que argumentin millor per quins set sous els catalans no podem fer el que altres països democràtics han fet, fan i faran", ha afegit.

Declaracions individuals d'independència

Puigdemont, que ha opinat que la independència de Catalunya ja s'està aconseguint a partir de moltes "declaracions individuals d'independència", ha avisat que, més enllà del compromís del Govern, aquest any que s'obre "tornarà a ser el moment del compromís explícit de la societat", que haurà de reiterar al món que aquest no és un procés que fa un Govern o uns partits, sinó que és transversal".

Puigdemont ha aprofundit també en la seva negativa a assistir a la Conferència de Presidents, que ha posat com a exemple d'aquestes declaracions d'independència individuals. El president català ha lamentat que en els últims quatre anys la reunió no s'ha convocat, i que l'experiència demostra que els seus acords sovint són paper mullat.

A més, ha remarcat que el model de finançament del que es vol parlar demà s'hauria d'haver actualitzat fa tres anys. Entre els seus arguments, ha situat també el fet que des de l'última reunió d'aquest fòrum -l'octubre de 2012- el Parlament ha passat de 14 diputats independentistes a 72. "Hem sortit del règim comú. S'ha acabat el cafè per a tothom. Però alguns s'entesten en no voler-ho reconèixer, per a ells va el pollastre".