Puigdemont avisa l'Estat que la impugnació dels pressupostos no impedirà el referèndum

La impugnació dels pressupostos al Tribunal Constitucional (TC) no impedirà el referèndum. Aquesta ha estat la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a l'acord del govern espanyol d'aquest divendres amb el qual ha decidit portar els comptes catalans als tribunals. En el seu últim dia de viatge oficial als Estats Units, Puigdemont ha avisat l'executiu de Mariano Rajoy que "fins i tot posant pals a les rodes no podrà evitar" el referèndum.

"Això no obstruirà l'acció del Govern en tots els aspectes", ha sentenciat, i ha garantit que l'executiu utilitzarà "l'ampli marge de maniobra" que creu que encara deixen els pressupostos aprovats al Parlament. A més, ha defensat que, tot i l'advertiment que rebrà del TC, ell segueix "mantenint la competència" per convocar "eleccions i consultes".

Tot i que el recurs del govern espanyol suposa la suspensió momentània de les partides de la Generalitat per a processos electorals, consultes populars i processos de participació ciutadana identificades als articles 4 i 9 de la llei de pressupostos, aquestes no són les úniques partides del pressupost que es vinculen al referèndum.

Com va avançar l'ARA, també n'hi ha una altra d'oculta dins els fons de contingència. L'objectiu del Govern quan va preveure aquesta via era poder impulsar el referèndum encara que la partida explícita fos suspesa pel Tribunal Constitucional. El fons de contingència no figura enlloc del recurs, segons fonts del govern espanyol.