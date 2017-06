Puigdemont no és Ibarretxe

Des de l’inici del Procés el PP hi ha intentat aplicar la mateixa recepta que va servir per tombar el pla Ibarretxe, i han vist, amb perplexitat, que no els ha funcionat. Això és així perquè el pla Ibarretxe va ser un Estatut bis, és a dir, un intent d’ampliar l’autogovern respectant la legalitat vigent. El procés català, que beu del fracàs d’aquests dos intents, és radicalment diferent. Parteix de la base que el sistema és irreformable i les regles de joc estan trucades (des del TC fins a la policia patriòtica), i per això es mou en un altre nivell (el de la legalitat catalana), per fer entrar en contradicció i crisi el sistema (retirada d’urnes, consellers a la presó, etc.). Puigdemont, en aquest sentit, és una amenaça per a l’Estat molt més gran del que mai ho va ser Ibarretxe.