Puigdemont trasllada a una delegació de diputats suïssos el compromís amb el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest dijous al seu despatx del Palau amb una delegació de diputats suïssos que han vingut a Catalunya per conèixer de primera mà la situació del país. El grup, convidat pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i la Delegació del Govern de la Generalitat a França i Suïssa, també ha visitat el Parlament i s'ha reunit amb la seva presidenta, Carme Forcadell.

En el decurs de la trobada amb Puigdemont, s'han abordat temes com la situació política de Catalunya, el compromís del Govern de convocar un referèndum com a molt tard el mes de setembre i els passos que s'estan duent al respecte. A la reunió del Palau, també hi han participat la secretaria d'Afers Exteriors del Govern, Maria Badia, el delegat del Govern a França i Suïssa, Martí Anglada, i el secretari general de Diplocat, Albert Royo.

De la mateixa manera que en la reunió del Palau, durant la visita al Parlament, la delegació suïssa ha analitzat amb Forcadell la situació política a Catalunya i Europa. Un diputat de cada partit de l'hemicicle, amb l'excepció del PP, ha participat en la trobada per acompanyar els seus homòlegs. També Badia, Anglada i Royo els han acompanyat.

Aquesta és la segona visita d'una delegació parlamentària suïssa. El grup de parlamentaris estava format per Viola Ahmerd i Yannick Buttet, del Partit Demòcrata-cristià; Lisa Mazzone, del Partit ecologista, i Mathias Reynard, del Partit socialista.