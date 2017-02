Els Pujol van pressionar Andbank perquè destruís proves

La família Pujol va pressionar l’any 2010 Andbank perquè destruís documentació sobre els seus comptes. Així, com a mínim, ho va explicar el president del consell d’administració del banc andorrà, Manel Cerqueda Donadeu, quan va declarar davant del jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata durant una visita de l’instructor del cas Pujol i la Fiscalia Anticorrupció a Andorra. Segons el sumari del cas -al qual ha tingut accés l’ARA-, Cerqueda va assegurar durant la seva compareixença que va ser la negativa del banc a la petició de la família de l’expresident de la Generalitat el que va fer que els Pujol trenquessin relacions amb la seva entitat l’any 2010. Andbank no va fer res per intentar retenir-los.

“Ells van demanar a Andbank que destruís documentació dels seus comptes”, va relatar Cerqueda al jutge. “Nosaltres ens hi vam negar taxativament i, a partir d’aquí, ells, al cap d’un temps, van dir que se n’anaven”, va continuar el dirigent del banc, que assegura que Andbank no va fer “el mínim esforç ni la mínima cosa perquè seguissin a l’entitat”. “No vam fer res per impedir-ho. Se’ls havia dit que ni pensar-ho”, afegeix en el seu relat.

Durant la seva declaració, Cerqueda explica, però, que no va obtenir aquesta informació de primera mà. És a dir, els Pujol no li van plantejar aquesta exigència directament a ell, sinó que, segons la seva declaració, van transmetre els seus plantejaments a gent de l’alta direcció del banc.

Cerqueda sí que va tenir contacte amb el fill gran de l’expresident, Jordi Pujol Ferrusola, més tard. Segons explica el president del consell d’administració del banc andorrà, el primogènit de Jordi Pujol el va anar a veure personalment -quan la família ja havia traslladat els seus comptes a la Banca Privada d’Andorra, abans que es destapés el cas- per intentar rebre el suport del banc davant de possibles accions judicials. “La vegada que jo vaig veure Jordi Pujol Ferrusola al banc va ser passat el 2010”, va explicar Cerqueda al jutge. “Va venir a veure’m una vegada i em va demanar que si algun dia hi havia una demanda judicial o d’informació, si per favor podria no donar-ho tot”, va relatar Cerqueda davant De la Mata. “Jo li vaig dir que no, que nosaltres si algun dia hi havia qualsevol demanda donaríem tot el que teníem. Que faríem el que havíem de fer”, afegeix.

La relació entre el banc andorrà i la família ha sigut tensa des que els Pujol van marxar de l’entitat, i l’any 2015 Jordi Pujol Ferrusola es va querellar contra Andbank acusant-los d’haver inclòs “moviments falsos” en la documentació remesa als jutjats.

Al sumari del cas Pujol hi apareixen totes les investigacions que hi ha en curs contra una família considerada per la fiscalia com un clan. En la major part de les operacions que apareixen descrites i detallades, alguna de les diferents empreses relacionades amb membres de la família acaba participant en negocis extremadament rendibles. La Fiscalia Anticorrupció sospita que darrere dels “desproporcionats” ingressos d’aquestes operacions hi ha en realitat el pagament de comissions per obres públiques adjudicades des del govern de la Generalitat.

Paper d’intermediaris

Els negocis de les empreses de la família Pujol, que sovint consistien a fer d’intermediaris, es distribueixen per diferents països (Croàcia, Andorra, Espanya, Mèxic...). En un d’ells, s’explica com l’empresa de Jordi Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing i Inversió va pagar 1,3 milions de dòlars per entrar en un negoci per construir un complex turístic de luxe a la Baixa Califòrnia Sud, a Mèxic. Dos anys després de fer la inversió, l’any 2008, l’empresa Isolux Corsán (presidida per Luis Delso, amic de la família) va comprar als Pujol la seva part del negoci per 15,2 milions de dòlars. El benefici net va ser de 14 milions. Una altra operació fosca que s’està investigant és la venda de dues finques rústiques a l’empresa Promopalamós SL per 4.808.096 euros quan el valor cadastral de les dues parcel·les era de 902 euros.