Rajoy acusa Puigdemont de voler "liquidar l'estat de dret" i de "xantantge i amenaça"

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha comparegut aquest dilluns per sorpresa després de la reunió de l'executiva del PP per respondre a la filtració a 'El País' de la llei de transitorietat jurídica. Visiblement irritat, Rajoy ha considerat que "no és acceptable" que el president de la Generalitat, C arles Puigdemont, no vagi al Congrés a defensar el referèndum. " Com tirarà endavant la seva proposta? Se saltarà a la torera la voluntat de la cambra? No voler comparèixer al Congrés no és acceptable i encara més ho és menys amenaçar el conjunt de l'Estat", ha afirmat, abans d'acusar el president de la Generalitat de fer "xantatge i amenaça" a l'Estat.

"És especialment necessari avui quan hem conegut el que pretén fer el senyor Puigdemont en el supòsit que no se li accepti: pretén una ruptura en tota regla del que avui és Espanya i en 24 hores", ha afegit, en referència a la llei de transitorietat que, ha dit, no s'aprovarà mentre ell sigui president espanyol, perquè "és un dels moments més greus que hem vist en molts anys". És, segons ell "la liquidació de l'estat de dret".

Segons Rajoy, la proposta de defensar el referèndum al Congrés és "el més raonable en el moment en què estem", perquè la proposta de referèndum no necessita el seu suport, com a president espanyol, sinó el de la majoria de diputats -per fer una reforma constitucional.

En aquest debat, ha deixat clar, ell no donarà suport "ni a la liquidació de la sobirania nacional ni a la de la unitat de l'Estat", però sí que ha dit que "participaria en el debat com a president": "Jo donaré la cara i el convido a fer-ho, perquè un líder ha de donar la cara i actuar amb coratge i determinació".