Rajoy diu que ara no toca debatre sobre l'entrada dels Mossos a l'Europol

Ara no és moment de discutir "en calent" sobre l'entrada dels Mossos a l'Europol. Així ho ha afirmat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la seva compareixença després de la reunió del consell de ministres d'aquest divendres. Segons el president, "avui toca mantenir la unitat en la lluita contra el terrorisme i deixar que el jutge investigui".

Per al president del govern central, tots els cossos policials de l'Estat han treballat en plena "col·laboració i coordinació" des del minut 1 en les investigacions i ha felicitat tots els cossos "sense excepció" per la feina feta fins ara.

Això sí, Rajoy ha reiterat que, a partir d'ara, la investigació se centralitzarà en el Centre d'Intel·ligència per la lluita contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), tal com es va decidir ahir en una reunió convocada a l'Audiència Nacional. Ara s'inicia la fase d'investigació que cerca els lligams internacionals de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i Cambrils. Per això, els Mossos d'Esquadra, que no tenen competències internacionals, perdran pes en la investigació en favor de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Sobre la manca de coordinació entre els cossos policials i el conflicte entre el missatge que un policia belga va enviar a un membre dels Mossos d'Esquadra per demanar informació sobre l'imam de Ripoll, Rajoy ha defensat que no és moment de debatre "sobre si algú ha trucat o no" i que cal tenir present que els "culpables són els terroristes".

Una nova reforma del Codi Penal

Rajoy assegura que s'ha d'adequar als canvis per lluitar contra el terrorisme

D'altra banda, Rajoy ha obert la porta a una nova modificació del Codi Penal. El president ha insistit que "ja s'ha revisat el Codi Penal en dues ocasions" i que "si és necessari" tornaran a fer-ho. Cal recordar que el 2015 ja es van endurir les lleis per millorar la lluita antiterrorista però el resultat va ser criticat per les forces de l'oposició, ja que va donar lloc al Codi Penal més dur de la democràcia.

Prioritat: unitat política

Crida a totes les forces polítiques a adherir-se al Pacte Antiterrorista

El president del govern espanyol ha volgut en tot moment fer gala de coordinació i unitat, tant política com institucional, en tot el procés d'investigació dels atemptats. Per això, a banda de defensar i elogiar tots els cossos policials diverses vegades, Rajoy ha tornat a fer una crida a tots els partits polítics a adherir-se al Pacte Antiterrorista. Cal recordar que aquest dilluns les forces polítiques que van subscriure aquest pacte el 2015 es van tornar a asseure al voltant de la taula al ministeri de l'Interior per demostrar unitat després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Aquesta vegada, però, precisament per simbolitzar la unitat, també hi van assistir (en qualitat d'observadors) les forces que no van subscriure el pacte. Per això va ser la primera vegada que PDECat, ERC, Compromís i Podem hi assistien.

Després d'aquesta reunió, el ministre Zoido ja va fer una crida perquè totes les forces polítiques s'hi afegissin, però cap hi va respondre. Aquest divendres Rajoy ha reiterat la petició i ha fet una crida a la unitat política i institucional i a aparcar les diferències per ser "eficaços" en la lluita antiterrorista. "La unitat política és fonamental, és el que es mereixen les víctimes i el que evita que les societats democràtiques es debilitin", ha sentenciat.