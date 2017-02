Rajoy: "És un disbarat parlar d’una intervenció militar a Catalunya"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, creu que "és un disbarat" parlar d' intervenció militar a Catalunya si s'acaba convocant un referèndum. Ho ha dit en una entrevista a Telecinco després d'escoltar a Artur Mas i Anna Gabriel parlant d'aquesta possibilitat. Preguntat sobre l' article 155 de la Constitució, Rajoy també ha tirat pilotes fora: "De moment ningú ha convocat cap referèndum a Catalunya".

Respecte al tema del cap de setmana, si hi ha converses secretes Estat-Generalitat, el president no ho ha acabat d'aclarir: "No hi ha converses discretes, i si n’hi hagués no ho diria perquè deixarien de ser discretes".

Rajoy, que encara té clavat que Carles Puigdemont no anés a la conferència de presidents "on es va parlar dels problemes reals dels ciutadans", ha reiterat els arguments que ve repetint els últims dies ell i el govern de l'Estat per desinflar els sobiranisme: "La Generalitat no pot representar només als independentistes" i "la Generalitat no pot dependre dels vots d'uns radicals com la CUP, que fins i tot canvien presidents del Govern".

Pressupostos espanyols

El president del govern ha assegurat que, tot i que no té garantits els suports per aprovar els pressupostos, "no tinc la intenció que hi hagi eleccions anticipades a Espanya; prou coses estranyes vam fer durant el 2016 amb 10 mesos amb un president en funcions".

Malgrat això, ha recordat que el PP té 137 escons: "Governaré i no serà fàcil, però sol no puc governar i els altres també tenen la seva responsabilitat".

Rajoy ha admès que té negociacions avançades pels pressupostos amb C’s i Coalició Canària, "i alguna conversa hi ha hagut amb el PNB". Tot i així ha recordat: "Jo he d'aconseguir 176 vots, i amb C’s, CC i PNB no hi arribo; el PSOE té la seva responsabilitat".

Cas Nóos

I finalment, respecte la sentència del cas Nóos que ha condemnat a Iñaki Urdangarin, el marit de la infanta Cristina, a 6 anys i 3 mesos de presó, Rajoy ha evitat fer-ne cap valoració: "S’han de respectar les decisions dels tribunals. El president del govern no pot criticar les decisions dels jutges, a vegades ens agraden i altres no, però si no respectem les regles mal anem".