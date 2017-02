Rajoy assegura que la corrupció política "aviat serà una anècdota"

En plena tempesta política per la imputació del president de Múrcia, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha pronosticat aquest dimecres des del Congrés que la corrupció política "aviat serà una anècdota". L'objectiu del líder del PP és seguir incidint que la corrupció és un fet aïllat i que no té res a veure amb el seu partit. Rajoy ha respost així a una pregunta del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, sobre "quants casos aïllats calen perquè la corrupció deixi de ser aïllada". El president espanyol ha replicat que la corrupció no s'ha de "magnificar ni minimitzar" i ha retret a Iglesias -qui ha repassat tots els últims escàndols relacionats amb els populars- que no aporti cap idea per resoldre el tema.

"Depèn de com ho vulgui veure vostè. Hi ha hagut molts casos en els últims anys a Espanya, però tampoc convé magnificar-los", ha asseverat Rajoy destacant, de nou, les mesures anticorrupció que va aprovar el seu executiu l'última legislatura. La recepta del president espanyol és que si "es persevera en aquest forma d'actuar", la corrupció aviat serà una "anècdota".

Iglesias ha incidit, sobretot, en el fet que l'exministre José Manuel Soria "mentís" quan va dir que es va pagar ell l'hotel a Punta Cana, quan una sentència del Suprem acaba de demostrar el contrari. El líder de Podem ha retret a l'exministre que titllés de "delinqüents" als periodistes que van treure la informació i ara s'hagi corroborat que "només es va pagar els massatges". "Qui és ara el delinqüent?", ha etzibat.

Rajoy ha replicat a Iglesias que ja vingués amb la "sentència dictada". " Sort que vostè no és Robespierre ni això és la Convenció, perquè sense cap mena de dubte tindríem un problema", ha conclòs sobre el revolucionari francès que va enviar centenars de persones a la guillotina.