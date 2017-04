Rajoy diu que anirà "encantat" a declarar per la Gürtel i ho farà "com diguin els tribunals"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha referit aquest dijous per primer cop a la seva citació a declarar com a testimoni al judici pel cas Gürtel i ha afirmat que la veu "amb normalitat" i que hi anirà "encantat".

En un to menys encès que alguns dels seus companys de partit, Rajoy ha evitat criticar la decisió dels jutges i ha recordat que ell porta dient "molt de temps" que "complir la llei i les resolucions judicials és obligat per a tothom", i també per als governants polítics".

"És un acte de pura normalitat", ha considerat Rajoy, que participava en l'assemblea general de la patronal espanyola CEOE, i ha fet aquestes declaracions a l'entrada. A més, ha afirmat que no comenta les resolucions judicials li "semblin raonables o no".

Tot i així, el president espanyol ha recordat que "en tres ocasions" el tribunal va dir que no a la seva citació com a testimoni: "No vaig dir res aleshores i no diré res ara".

El president espanyol encara està pendent la interlocutòria de citació per a la declaració, amb el dubte a l'horitzó de si serà de manera presencial, o si ho podrà fer per videoconferència des del seu despatx. En aquest punt, Rajoy ha asseverat que compareixerà com li "diguin els tribunals", donant a entendre que no presentarà batalla si el fan anar a l'Audiència Nacional.