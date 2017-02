Rajoy enterra qualsevol opció d’una oferta per a Catalunya

En només tres mesos i sense haver aportat mai cap concreció que demostri la seva existència, l’anomenada operació diàleg ha tingut ja temps de néixer, ser enterrada i ressuscitar diverses vegades. L’últim a deixar-la tocada de mort va ser, ahir, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que va descartar qualsevol opció d’impulsar una oferta concreta per a Catalunya -un rumor que havien propagat diferents informacions periodístiques- i, encara menys, que aquesta passi per autoritzar un referèndum.

En una entrevista a Telecinco, Rajoy va reiterar que, mentre ell sigui president, “la sobirania nacional no es trencarà”, i va cenyir el terreny de joc de qualsevol diàleg amb la Generalitat a aspectes “que importen a la gent”, com ara el finançament autonòmic, les pensions i la llei de dependència. Rajoy subratllava així el missatge que ja havia donat hores abans, quan després d’una reunió a Màlaga amb el president francès, François Hollande, va afirmar que cap governant espanyol -amb independència del seu color polític- permetrà un referèndum.

Al vespre, Rajoy afegia al seu discurs crítiques al Govern que encapçala Carles Puigdemont perquè un executiu “no pot representar només els independentistes” i per fiar la seva estabilitat “a uns radicals com la CUP”. Tal com va explicar ahir l’ARA, l’estratègia de Rajoy passa per convèncer els moderats del PDECat carregant contra la seva aliança amb els anticapitalistes i presentant-se com un dirigent d’ordre.

Tot i l’ operació diàleg, les mesures coercitives segueixen sobre la taula: Rajoy no va descartar la suspensió de l’autonomia prevista en l’article 155 de la Constitució. Sí que va negar taxativament que hi pugui haver una intervenció militar a Catalunya. “És un disbarat”, va reblar.

Tampoc va aprofundir en la polèmica oberta arran de les declaracions del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, sobre l’existència de reunions secretes entre l’Estat i la Generalitat. “No hi ha converses discretes, i si n’hi hagués no ho diria perquè deixarien de ser discretes”, va limitar-se a respondre Rajoy, que va deixar en mans del coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, la missió de desmarcar-se de les paraules del delegat del govern espanyol a Catalunya i ressituar el discurs dels populars.

L’ operació diàleg pot afegir al seu currículum haver provocat una topada dins la cúpula del PP a Catalunya. Després de reunir-se durant prop d’una hora amb el mateix Millo i de parlar amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, Albiol va desautoritzar públicament Millo i va negar que l’executiu de Mariano Rajoy mantingui “reunions secretes” amb la Generalitat, i va intentar enterrar qualsevol sospita que el govern espanyol s’estigui movent per complaure l’executiu que lidera Carles Puigdemont. En tot cas, va dir, el que hi ha són “reunions tècniques” entre càrrecs intermedis dels dos executius per solucionar gestions del “dia a dia”.

Unes reunions que, per ara, no inclouran la trobada entre el president del govern espanyol i el de la Generalitat. Ahir Rajoy va evitar també respondre a la pregunta sobre si té previst reunir-se aviat amb Puigdemont, tal com li va tornar a reclamar ahir la coordinadora general del Partit Demòcrata (PDECat), Marta Pascal.

Santamaría dina amb empresaris

La reunió entre els dos presidents segueix, doncs, congelada. Fonts de la Moncloa assenyalaven la setmana passada que és preferible que el diàleg es faci primer a baix nivell i amb altres institucions que no pas posar una data al calendari per a una trobada bilateral amb el Govern que acabi sense cap acord. De moment, ahir Santamaría va continuar amb aquests contactes amb representants de la societat civil catalana i va dinar amb les entitats de l’anomenat G-16 -un lobi català que integren diverses associacions econòmiques, culturals, esportives i socials-, a qui els va traslladar la voluntat de bastir ponts amb la societat civil perquè el govern espanyol “no té interlocutor polític a Catalunya”.

Al vespre, la vicepreisdenta espanyola va coincidir amb el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en l’entrega dels premis Empresa de l’Any, que organitzen El Periódico i el Banc Sabadell i en què Santamaría va fer una crida a l’estabilitat política i va assegurar que el govern espanyol treballarà per aconseguir-la buscant interlocutors a Catalunya amb voluntat de diàleg. Una oferta de diàleg, però, que segueix sense concretar-se.