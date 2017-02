Rajoy presumeix d'acatar sempre les decisions de la Fiscalia, "a diferència" de Catalunya

Mariano Rajoy segueix sense mullar-se sobre la sentència del cas Nóos i manté la màxima que el govern espanyol "respecta sempre les decisions" dels tribunals. Ara bé, introdueix una nova variable comparativa per enviar una nova alerta a la Generalitat. En roda de premsa amb el president de l'Argentina, Mauricio Macri, el cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que la Moncloa té "un ple respecte a les decisions dels jutges" i de la Fiscalia -que ha decidit deixar en llibertat preventiva al cunyat del rei, Iñaki Urdangarín, que podrà seguir vivint a Suïssa-, mentre que "hi ha d'altres que potser volen una cosa diferent", en una insinuació clara a Catalunya. "Però en aquest país s'han d'aplicar les regles o sinó acabarem tenint un problema", ha afegit.

El líder popular també ha fet una defensa aferrissada de l'actuació de la Fiscalia després que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, consumés ahir dimecres una purga en l'organigrama del ministeri públic i situés un fiscal conservador, Manuel Moix, al capdavant d'Anticorrupció. Una decisió que ha generat una tempesta a Madrid per la politització de la justícia després que el fiscal destituït de Múrcia -i que va ordenar investigar el president de la regió, Pedro Antonio Sánchez, ara imputat- denunciés pressions polítiques. "Les decisions del consell fiscal sempre em semblaran bé", ha dit Rajoy defensant la tasca de Maza, per qui demana "respecte".

Sobre la reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Rajoy ha reiterat la seva disposició al diàleg sempre i quan no es parli del referèndum. "Parlar sempre té sentit", ha assegurat, estenent la mà a parlar de tot menys del dret a decidir, fins i tot dels pressupostos generals de l'Estat, després que transcendís aquesta setmana que el PP tempteja el PDECat per tramitar els comptes. Justament aquest dijous s'ha reunit per primer cop la comissió d'experts per al reforma del finançament autonòmic, que ha presidit la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, juntament amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Catalunya no hi ha enviat cap expert però confia amb l'economista de l'UPF, Guillerm López Casasnovas, que representa balears. Casasnovas ja va alertar ahir dimecres que la comissió pot acabar sent una "martingala".