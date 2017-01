Rajoy recorre al Constitucional per poder seguir vetant el Congrés

El govern espanyol vol assegurar-se la capacitat de vetar les lleis que vulgui aprovar el Congrés i que suposin un increment de la despesa. Davant de les últimes decisions de la mesa del Congrés de no acceptar els vetos presentats per l'executiu a iniciatives com la derogació de la Lomce i la de treballadors subcontractats, l'executiu ha decidit aquest divendres presentar un conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional.

El govern espanyol té el dret constitucional a frenar les iniciatives parlamentàries que suposin un increment de la despesa, però en l'arrencada de la legislatura va fer servir aquesta potestat en diverses ocasions que l'oposició entenia que no estaven justificades i van frenar els intents de vetos. Segons el parer de l'executiu, cal que el Constitucional "dirimeixi", perquè existeix un "conflicte de competències", ha afirmat el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, després de la reunió del consell de ministres.

Segons la lectura que en fa l'executiu, si no es garanteix el dret a veto, els pressupostos generals de l'Estat no tindrien "efectivitat", perquè a la pràctica les polítiques de despesa podrien quedar esmenades dia a dia pel Congrés espanyol. "És un principi constitucional present a totes les constitucions europees", ha defensat el portaveu.

En el que portem de legislatura, l'executiu ha intentat vetar una vintena de lleis o iniciatives de l'oposició, i la mesa del Congrés ha rebutjat només dos d'aquests vetos.