Ribes de Freser homenatja Mas, Ortega, Rigau i Homs, encausats pel 9-N, en un acte en defensa del dret a decidir

Ribes de Freser ha mostrat el seu suport a l'expresident Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau i Joana Ortega, encausats pel procés participatiu del 9-N, amb la inauguració d'una escultura de ferro forjat amb la silueta de Catalunya i una urna. "El 9-N el poble de Catalunya va perdre la por i l'1 d'octubre serà la traca final", ha afirmat l'expresident.

Més enllà dels exconsellers, Anna Simó i Joan Josep Nuet, dos dels membres de la mesa del Parlament acusats per la fiscalia per permetre la votació del referèndum, també han sigut presents en aquest acte en defensa del dret a decidir. Mas ha iniciat el seu discurs amb unes paraules dedicades als membres de la mesa i en especial a Nuet, que dilluns declararà davant del TSJC: "Malgrat representar idees diferents, tots som un, Nuet, i estarem al teu costat acompanyant-te al TSJC aquest dilluns".

L'expresident ha fet una crida "a ser perseverants en aquestes hores decisives perquè tots els revesos seran minúsculs quan puguem veure construïts els pilars de l'Estat català, de la Catalunya del futur" . En aquest sentit, ha reclamat no acovardir-se davant el discurs de la por de l'estat espanyol: "La por encadena i engabia; en canvi, la llibertat allibera, ens permet volar alt i entreveure el futur que mereixem".

Durant la seva intervenció, la vicepresidenta de l'anterior Govern, Joana Ortega , ha confessat la importància política que va tenir per a ella el 9-N: "Va ser el dia que més vaig honorar la meva trajectòria de servidora pública; si no ho haguéssim fet, no tindríem problemes amb la justícia, però tindríem problemes de consciència per haver girat l'esquena al poble de Catalunya".

També ha intervingut l'anterior conseller de la Presidència, Francesc Homs , que ha defensat mantenir-se units i mobilitzats en els pròxims mesos: "La unitat del nostre poble és allò que atemoreix més l'estat espanyol, perquè la unitat és invencible". L'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, veïna de Ribes, ha sentenciat que "el procés participatiu del 9-N va ser la llavor del que serà el referèndum de l'1 d'octubre".