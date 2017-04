Romeva demana als catalans que visquin fora a inscriure's al registre de catalans a l'exterior

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, ha instat aquest diumenge als catalans que visquin fora del país a inscriure's al registre de catalans residents a l'exterior.

Aquest registre, segons va explicar l'ARA, es possible que serveixi de cens per al referèndum del setembre, en funció de com s'organitzi la consulta. Precisament per aquesta ambigüitat, un anunci publicat als diaris per animar a registrar-se en aquest cens va publicar les queixes de l'oposició, i l'obertura d'una investigació de la fiscalia.

Romeva ha fet aquesta crida en un missatge institucional amb motiu de Sant Jordi i del Dia Internacional de la Catalunya Exterior, instaurat pel Govern en 1999 per reconèixer "la trajectòria dels catalans expatriats, reforçar el manteniment de la seva identitat i agrair" la seva projecció internacional de Catalunya, segons un comunicat de la Generalitat.

A més, ha valorat "el treball i l'excel·lent entusiasme" de les comunitats catalanes de fora de Catalunya per celebrar Sant Jordi amb més de 150 actes a tot el món, sota la marca 'Books and Roses'.

Romeva també els ha animat a seguir amb la seva tasca per mantenir i difondre "la identitat catalana i la realitat política i social" de Catalunya.

Ha afegit que se sent molt proper als residents a l'exterior i ha constatat la voluntat dels catalans de "sentir-se part d'un poble, una cultura i uns valors compartits, i també de ser part activa" en la definició del present i el futur de Catalunya.