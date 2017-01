Santamaría defensa que l’oposició catalana negociï el finançament

Soraya Sáenz de Santamaría va voler ahir repetir la foto de la Conferència de Presidents al Senat. La vicepresidenta del govern espanyol va comparèixer a la comissió general de comunitats autònomes -que gairebé no es va reunir l’anterior legislatura- per explicar els avenços en els pactes que es van prendre en la trobada. Igual que va fer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, els senadors d’ERC i el PDECat van decidir plantar-la perquè “no té sentit assistir a la presentació d’uns acords en què no ha participat” el Govern, en paraules del portaveu dels nacionalistes catalans, Josep Lluís Cleries.

La vicepresidenta espanyola va decidir així defensar les intervencions de la resta de senadors catalans: Óscar Guardingo (En Comú Podem), José Montilla (PSC) i Xavier García Albiol (PP). Considera que són també “la veu del que preocupa als catalans” i que li “serveixen” per negociar el finançament. “No diré que són una veu més important que la del president de la Generalitat, que m’hauria agradat escoltar en la Conferència de Presidents per dir el que pensés, tot i que va decidir no parlar amb els seus iguals”, va afegir.

Alerta sobre un possible acord

Sáenz de Santamaría també va alertar ahir que el finançament autonòmic no és només una cosa de les comunitats. En aquest sentit, va advertir que caldrà el consens de tots els partits perquè el nou sistema sigui una realitat aquest mateix any, tal com s’ha compromès Mariano Rajoy després d’anys de retards.

“És la nostra responsabilitat tirar-lo endavant, però sense acord i consens no serà possible, perquè hem d’integrar diferents problemes de cada comunitat autònoma i ser conscients que aquesta llei requerirà un acord amb majoria absoluta al Congrés i el Senat”, va dir, i descarregava així part de la responsabilitat sobre el PSOE, dividit en matèria de finançament. Els socialistes han decidit fer seva la batalla per acabar amb el paradís fiscal de Madrid, però no tenen el suport de les Balears, per exemple. Sáenz de Santamaría espera tancar aquesta setmana el grup d’experts que analitzarà el nou finançament autonòmic.